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В Турции рассказали, что будет с ценами на отдых в 2025 году
В Турции рассказали, что будет с ценами на отдых в 2025 году - РИА Новости, 01.01.2025
В Турции рассказали, что будет с ценами на отдых в 2025 году
Российские туристы будут меньше жаловаться на дороговизну отдыха в Турции в 2025 году, этому будет способствовать снижение инфляции и баланс в механизме... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T05:34:00+03:00
2025-01-01T05:34:00+03:00
2025-01-01T05:34:00+03:00
туризм
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россия
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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АНКАРА, 1 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Российские туристы будут меньше жаловаться на дороговизну отдыха в Турции в 2025 году, этому будет способствовать снижение инфляции и баланс в механизме спрос-предложение, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар. Декабрьский отдых в Турции за год подорожал на 8%, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР). Средний чек – 122 тысячи рублей на двоих за шесть ночей. При этом почти все туристы летят в Анталью. "В предстоящий период мы увидим снижение инфляции, поэтому туристы, в том числе российские, будут меньше жаловаться на высокие цены. Инфляция ожидается на уровне 30 процентов и возможно немного меньше. Ряд внедряемых инструментов будет способствовать тому, что процесс роста цен остановится, возникнет баланс в механизме спрос-предложение", - сказал собеседник агентства. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее заявлял о попытках "задрать цены" в курортных отелях Турции. Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в отелях Турции в лирах выросла к октябрю на 62% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования.
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турция, анталья (провинция), россия, алексей ерхов, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Турция, Анталья (провинция), Россия, Алексей Ерхов, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В Турции рассказали, что будет с ценами на отдых в 2025 году
Экономист Байдар: россияне будут меньше жаловаться на дорогой отдых в Турции