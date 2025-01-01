https://ria.ru/20250101/turisty-1992206070.html

В Турции рассказали, что будет с ценами на отдых в 2025 году

В Турции рассказали, что будет с ценами на отдых в 2025 году - РИА Новости, 01.01.2025

В Турции рассказали, что будет с ценами на отдых в 2025 году

Российские туристы будут меньше жаловаться на дороговизну отдыха в Турции в 2025 году, этому будет способствовать снижение инфляции и баланс в механизме... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T05:34:00+03:00

2025-01-01T05:34:00+03:00

2025-01-01T05:34:00+03:00

туризм

турция

анталья (провинция)

россия

алексей ерхов

ассоциация туроператоров россии (атор)

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АНКАРА, 1 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Российские туристы будут меньше жаловаться на дороговизну отдыха в Турции в 2025 году, этому будет способствовать снижение инфляции и баланс в механизме спрос-предложение, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар. Декабрьский отдых в Турции за год подорожал на 8%, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР). Средний чек – 122 тысячи рублей на двоих за шесть ночей. При этом почти все туристы летят в Анталью. "В предстоящий период мы увидим снижение инфляции, поэтому туристы, в том числе российские, будут меньше жаловаться на высокие цены. Инфляция ожидается на уровне 30 процентов и возможно немного меньше. Ряд внедряемых инструментов будет способствовать тому, что процесс роста цен остановится, возникнет баланс в механизме спрос-предложение", - сказал собеседник агентства. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее заявлял о попытках "задрать цены" в курортных отелях Турции. Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в отелях Турции в лирах выросла к октябрю на 62% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования.

https://ria.ru/20241217/otdykh-1989580599.html

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анталья (провинция)

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турция, анталья (провинция), россия, алексей ерхов, ассоциация туроператоров россии (атор)