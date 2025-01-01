Россиянам сообщили о возможной проблеме в работе карт Visa и Mastercard
ЦБ: у части карт Visa и Mastercard 1 января истекли сертификаты безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем Visa и Masterсard
Банковские карты международных платежных систем Visa и Masterсard. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января 2025 года некоторые карты Visa и Mastercard перестанут работать в российских банкоматах из-за истечения срока действия сертификатов безопасности, но это не повлияет на проведение операций, ведь банки заранее получили инструкции на этот случай, заявил представитель Центробанка в беседе с РБК.
"Большинство банков уже реализовали эти рекомендации на практике, в их инфраструктуре такие карты работают корректно. У отдельных участников рынка существуют индивидуальные особенности работы некоторых терминалов. Специалисты НСПК находятся с такими участниками рынка в постоянном контакте, оказывая всю возможную методическую и экспертную поддержку", — рассказал он.
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Представитель ЦБ отметил, что лишь один процент от всех банкоматов не сможет принимать карты и при необходимости сотрудники банка быстро исправят ситуацию заменой оборудования или изменением настроек.
В октябре заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков пояснял, что прекращение действия сертификатов безопасности чипов Visa и Mastercard не превратит карту в "кирпич", ведь проблема легко решаема технически.
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