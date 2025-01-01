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Россиянам сообщили о возможной проблеме в работе карт Visa и Mastercard - РИА Новости, 01.01.2025
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13:47 01.01.2025 (обновлено: 15:43 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/tsb-1992229328.html
Россиянам сообщили о возможной проблеме в работе карт Visa и Mastercard
Россиянам сообщили о возможной проблеме в работе карт Visa и Mastercard - РИА Новости, 01.01.2025
Россиянам сообщили о возможной проблеме в работе карт Visa и Mastercard
С 1 января 2025 года некоторые карты Visa и Mastercard перестанут работать в российских банкоматах из-за истечения срока действия сертификатов безопасности, но... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T13:47:00+03:00
2025-01-01T15:43:00+03:00
экономика
visa, inc.
mastercard, inc.
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января 2025 года некоторые карты Visa и Mastercard перестанут работать в российских банкоматах из-за истечения срока действия сертификатов безопасности, но это не повлияет на проведение операций, ведь банки заранее получили инструкции на этот случай, заявил представитель Центробанка в беседе с РБК."Большинство банков уже реализовали эти рекомендации на практике, в их инфраструктуре такие карты работают корректно. У отдельных участников рынка существуют индивидуальные особенности работы некоторых терминалов. Специалисты НСПК находятся с такими участниками рынка в постоянном контакте, оказывая всю возможную методическую и экспертную поддержку", — рассказал он.Представитель ЦБ отметил, что лишь один процент от всех банкоматов не сможет принимать карты и при необходимости сотрудники банка быстро исправят ситуацию заменой оборудования или изменением настроек.В октябре заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков пояснял, что прекращение действия сертификатов безопасности чипов Visa и Mastercard не превратит карту в "кирпич", ведь проблема легко решаема технически.
https://ria.ru/20231013/wildberries-1902679379.html
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экономика, visa, inc., mastercard, inc., рбк (медиагруппа), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Visa, Inc., MasterCard, Inc., РБК (медиагруппа), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россиянам сообщили о возможной проблеме в работе карт Visa и Mastercard

ЦБ: у части карт Visa и Mastercard 1 января истекли сертификаты безопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем Visa и Masterсard
Банковские карты международных платежных систем Visa и Masterсard - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Банковские карты международных платежных систем Visa и Masterсard. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января 2025 года некоторые карты Visa и Mastercard перестанут работать в российских банкоматах из-за истечения срока действия сертификатов безопасности, но это не повлияет на проведение операций, ведь банки заранее получили инструкции на этот случай, заявил представитель Центробанка в беседе с РБК.
"Большинство банков уже реализовали эти рекомендации на практике, в их инфраструктуре такие карты работают корректно. У отдельных участников рынка существуют индивидуальные особенности работы некоторых терминалов. Специалисты НСПК находятся с такими участниками рынка в постоянном контакте, оказывая всю возможную методическую и экспертную поддержку", — рассказал он.
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В октябре заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков пояснял, что прекращение действия сертификатов безопасности чипов Visa и Mastercard не превратит карту в "кирпич", ведь проблема легко решаема технически.
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