https://ria.ru/20250101/tsb-1992229328.html

Россиянам сообщили о возможной проблеме в работе карт Visa и Mastercard

Россиянам сообщили о возможной проблеме в работе карт Visa и Mastercard - РИА Новости, 01.01.2025

Россиянам сообщили о возможной проблеме в работе карт Visa и Mastercard

С 1 января 2025 года некоторые карты Visa и Mastercard перестанут работать в российских банкоматах из-за истечения срока действия сертификатов безопасности, но... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T13:47:00+03:00

2025-01-01T13:47:00+03:00

2025-01-01T15:43:00+03:00

экономика

visa, inc.

mastercard, inc.

рбк (медиагруппа)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января 2025 года некоторые карты Visa и Mastercard перестанут работать в российских банкоматах из-за истечения срока действия сертификатов безопасности, но это не повлияет на проведение операций, ведь банки заранее получили инструкции на этот случай, заявил представитель Центробанка в беседе с РБК."Большинство банков уже реализовали эти рекомендации на практике, в их инфраструктуре такие карты работают корректно. У отдельных участников рынка существуют индивидуальные особенности работы некоторых терминалов. Специалисты НСПК находятся с такими участниками рынка в постоянном контакте, оказывая всю возможную методическую и экспертную поддержку", — рассказал он.Представитель ЦБ отметил, что лишь один процент от всех банкоматов не сможет принимать карты и при необходимости сотрудники банка быстро исправят ситуацию заменой оборудования или изменением настроек.В октябре заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков пояснял, что прекращение действия сертификатов безопасности чипов Visa и Mastercard не превратит карту в "кирпич", ведь проблема легко решаема технически.

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экономика, visa, inc., mastercard, inc., рбк (медиагруппа), центральный банк рф (цб рф)