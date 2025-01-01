https://ria.ru/20250101/trevoga-1992203029.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2025

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ночь на среду в шести областях Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T02:29:00+03:00

2025-01-01T02:29:00+03:00

2025-01-01T02:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

киевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ночь на среду в шести областях Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250101/vzryvy-1992197751.html

украина

россия

киевская область

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украина, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины