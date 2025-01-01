https://ria.ru/20250101/trevoga-1992199475.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.01.2025

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.01.2025

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины. Тревогу в указанных регионах объявили в интервале от 23.35 до 23.53. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250101/vzryvy-1992197751.html

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в мире, украина, россия, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины