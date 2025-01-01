https://ria.ru/20250101/trembitskiy-1991028146.html
Биография Александра Трембицкого
Биография Александра Трембицкого - РИА Новости, 01.01.2025
Биография Александра Трембицкого
Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Вячеславович Трембицкий родился 1 января 1965 года в городе... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T00:41:00+03:00
2025-01-01T00:41:00+03:00
2025-01-01T00:41:00+03:00
справки
россия
александр трембицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603451452_0:133:694:523_1920x0_80_0_0_4a901c6b345d7d4616f3d07506c4a254.jpg
Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Вячеславович Трембицкий родился 1 января 1965 года в городе Усть-Лабинске Краснодарского края.В 1987 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт (ныне Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина), прошел профессиональную переподготовку в Кубанском государственном университете по программе "Экологический менеджмент и аудит".В 2002-2006 годах возглавлял отдел контроля и сопровождения процедур финансового оздоровления и банкротства департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края, был первым заместителем главы краевого департамента по транспорту и связи.В 2006-2010 годах возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю Краснодарского края.С марта 2010 года был руководителем Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.С октября 2012 года занимал должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.30 марта 2021 года стало известно, что Александр Трембицкий назначен руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).Член комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям, коллегии военно-промышленной комиссии РФ. Действительный государственный советник РФ 1 класса (2021). Награжден Почетной грамотой президента РФ (2021).Отмечен благодарностью правительства РФ (2012, 2015).Сын Александр Александрович Трембицкий – сенатор от законодательного органа государственной власти Краснодарского края, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603451452_0:119:559:538_1920x0_80_0_0_5540dc7e9ef7b42ac3c12e3cff3d97f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, александр трембицкий
Справки, Россия, Александр Трембицкий