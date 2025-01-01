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Биография Александра Трембицкого

Биография Александра Трембицкого - РИА Новости, 01.01.2025

Биография Александра Трембицкого

Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Вячеславович Трембицкий родился 1 января 1965 года в городе... РИА Новости, 01.01.2025

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Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Вячеславович Трембицкий родился 1 января 1965 года в городе Усть-Лабинске Краснодарского края.В 1987 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт (ныне Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина), прошел профессиональную переподготовку в Кубанском государственном университете по программе "Экологический менеджмент и аудит".В 2002-2006 годах возглавлял отдел контроля и сопровождения процедур финансового оздоровления и банкротства департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края, был первым заместителем главы краевого департамента по транспорту и связи.В 2006-2010 годах возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю Краснодарского края.С марта 2010 года был руководителем Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.С октября 2012 года занимал должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.30 марта 2021 года стало известно, что Александр Трембицкий назначен руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).Член комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям, коллегии военно-промышленной комиссии РФ. Действительный государственный советник РФ 1 класса (2021). Награжден Почетной грамотой президента РФ (2021).Отмечен благодарностью правительства РФ (2012, 2015).Сын Александр Александрович Трембицкий – сенатор от законодательного органа государственной власти Краснодарского края, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, александр трембицкий