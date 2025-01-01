Рейтинг@Mail.ru
Биография Александра Трембицкого - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:41 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/trembitskiy-1991028146.html
Биография Александра Трембицкого
Биография Александра Трембицкого - РИА Новости, 01.01.2025
Биография Александра Трембицкого
Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Вячеславович Трембицкий родился 1 января 1965 года в городе... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T00:41:00+03:00
2025-01-01T00:41:00+03:00
справки
россия
александр трембицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603451452_0:133:694:523_1920x0_80_0_0_4a901c6b345d7d4616f3d07506c4a254.jpg
Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Вячеславович Трембицкий родился 1 января 1965 года в городе Усть-Лабинске Краснодарского края.В 1987 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт (ныне Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина), прошел профессиональную переподготовку в Кубанском государственном университете по программе "Экологический менеджмент и аудит".В 2002-2006 годах возглавлял отдел контроля и сопровождения процедур финансового оздоровления и банкротства департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края, был первым заместителем главы краевого департамента по транспорту и связи.В 2006-2010 годах возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю Краснодарского края.С марта 2010 года был руководителем Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.С октября 2012 года занимал должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.30 марта 2021 года стало известно, что Александр Трембицкий назначен руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).Член комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям, коллегии военно-промышленной комиссии РФ. Действительный государственный советник РФ 1 класса (2021). Награжден Почетной грамотой президента РФ (2021).Отмечен благодарностью правительства РФ (2012, 2015).Сын Александр Александрович Трембицкий – сенатор от законодательного органа государственной власти Краснодарского края, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603451452_0:119:559:538_1920x0_80_0_0_5540dc7e9ef7b42ac3c12e3cff3d97f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, россия, александр трембицкий
Справки, Россия, Александр Трембицкий

Биография Александра Трембицкого

© Фото : РостехнадзорАлександр Трембицкий
Александр Трембицкий - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Фото : Ростехнадзор
Александр Трембицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Вячеславович Трембицкий родился 1 января 1965 года в городе Усть-Лабинске Краснодарского края.
В 1987 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт (ныне Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина), прошел профессиональную переподготовку в Кубанском государственном университете по программе "Экологический менеджмент и аудит".
В 2002-2006 годах возглавлял отдел контроля и сопровождения процедур финансового оздоровления и банкротства департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края, был первым заместителем главы краевого департамента по транспорту и связи.
В 2006-2010 годах возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю Краснодарского края.
С марта 2010 года был руководителем Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
С октября 2012 года занимал должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
30 марта 2021 года стало известно, что Александр Трембицкий назначен руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Член комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям, коллегии военно-промышленной комиссии РФ.
Действительный государственный советник РФ 1 класса (2021).
Награжден Почетной грамотой президента РФ (2021).
Отмечен благодарностью правительства РФ (2012, 2015).
Сын Александр Александрович Трембицкий – сенатор от законодательного органа государственной власти Краснодарского края, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияАлександр Трембицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала