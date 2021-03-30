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Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора

Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора

Возглавлявший Ростехнадзор с 2014 года Алексей Алешин освобожден от должности, новым руководителем ведомства стал его заместитель Александр Трембицкий, сообщает РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:02

2021-03-30T14:02

2021-03-30T14:11

александр трембицкий

россия

михаил мишустин

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

политика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Возглавлявший Ростехнадзор с 2014 года Алексей Алешин освобожден от должности, новым руководителем ведомства стал его заместитель Александр Трембицкий, сообщает пресс-служба кабмина.Александр Трембицкий ранее был заместителем главы Ростехнадзора. В этой должности он проработал более восьми лет. До этого руководил Северо-Кавказским управлением службы, возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр трембицкий, россия, михаил мишустин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), политика