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Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора
Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора
Возглавлявший Ростехнадзор с 2014 года Алексей Алешин освобожден от должности, новым руководителем ведомства стал его заместитель Александр Трембицкий, сообщает РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:02
2021-03-30T14:02
2021-03-30T14:11
александр трембицкий
россия
михаил мишустин
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
политика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Возглавлявший Ростехнадзор с 2014 года Алексей Алешин освобожден от должности, новым руководителем ведомства стал его заместитель Александр Трембицкий, сообщает пресс-служба кабмина.Александр Трембицкий ранее был заместителем главы Ростехнадзора. В этой должности он проработал более восьми лет. До этого руководил Северо-Кавказским управлением службы, возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.
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александр трембицкий, россия, михаил мишустин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), политика