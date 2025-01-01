В Госдуме прокомментировали решение Украины по транзиту газа
Депутат Шеремет: прекращение транзита газа стало шоком и ударом в спину для ЕС
Компрессорная станция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа по своей территории стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекращаются в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.
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"Решением оставить без газа промышленность стран Евросоюза, а население — без тепла зимой Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнерам, обрекая экономики их стран на разрушение. Решение киевского режима о прекращении транзита стало шоком для стран Евросоюза и ударом в спину", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, киевский режим фактически взял в заложники население стран Евросоюза.
"Украинский шантажист и террорист Зеленский в очередной раз шокировал Европу, ставя под вопрос ее будущее и дальнейшее существование как союза в целом", — отметил депутат.
Украинский транзит — теперь проблема Европы
19 декабря 2024, 08:00