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В Госдуме прокомментировали решение Украины по транзиту газа

В Госдуме прокомментировали решение Украины по транзиту газа - РИА Новости, 01.01.2025

В Госдуме прокомментировали решение Украины по транзиту газа

Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа по... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T15:54:00+03:00

2025-01-01T15:54:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа по своей территории стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза.Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекращаются в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор."Решением оставить без газа промышленность стран Евросоюза, а население — без тепла зимой Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнерам, обрекая экономики их стран на разрушение. Решение киевского режима о прекращении транзита стало шоком для стран Евросоюза и ударом в спину", — сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, киевский режим фактически взял в заложники население стран Евросоюза. "Украинский шантажист и террорист Зеленский в очередной раз шокировал Европу, ставя под вопрос ее будущее и дальнейшее существование как союза в целом", — отметил депутат.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, европа, михаил шеремет, украина, госдума рф