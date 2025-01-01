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В Госдуме прокомментировали решение Украины по транзиту газа - РИА Новости, 01.01.2025
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15:54 01.01.2025 (обновлено: 20:04 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/tranzit-1992239031.html
В Госдуме прокомментировали решение Украины по транзиту газа
В Госдуме прокомментировали решение Украины по транзиту газа - РИА Новости, 01.01.2025
В Госдуме прокомментировали решение Украины по транзиту газа
Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа по... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:54:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа по своей территории стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза.Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекращаются в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.&quot;Решением оставить без газа промышленность стран Евросоюза, а население — без тепла зимой Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнерам, обрекая экономики их стран на разрушение. Решение киевского режима о прекращении транзита стало шоком для стран Евросоюза и ударом в спину&quot;, — сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, киевский режим фактически взял в заложники население стран Евросоюза. "Украинский шантажист и террорист Зеленский в очередной раз шокировал Европу, ставя под вопрос ее будущее и дальнейшее существование как союза в целом", — отметил депутат.
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цены на нефть, европа, михаил шеремет, украина, госдума рф
Цены на нефть, Европа, Михаил Шеремет, Украина, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали решение Украины по транзиту газа

Депутат Шеремет: прекращение транзита газа стало шоком и ударом в спину для ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа по своей территории стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекращаются в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.
«

"Решением оставить без газа промышленность стран Евросоюза, а население — без тепла зимой Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнерам, обрекая экономики их стран на разрушение. Решение киевского режима о прекращении транзита стало шоком для стран Евросоюза и ударом в спину", — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, киевский режим фактически взял в заложники население стран Евросоюза.
"Украинский шантажист и террорист Зеленский в очередной раз шокировал Европу, ставя под вопрос ее будущее и дальнейшее существование как союза в целом", — отметил депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Украинский транзит — теперь проблема Европы
19 декабря 2024, 08:00
 
Цены на нефтьЕвропаМихаил ШереметУкраинаГосдума РФ
 
 
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