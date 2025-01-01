https://ria.ru/20250101/tranzit-1992198688.html

Прекращается транзит российского газа в ЕС через Украину

Прекращается транзит российского газа в ЕС через Украину - РИА Новости, 01.01.2025

Прекращается транзит российского газа в ЕС через Украину

Транзит российского газа в Европу через Украину по контракту прекращается в 8.00 мск 1 января в связи с окончанием срока действия договора. Европейский рынок... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T00:12:00+03:00

2025-01-01T00:12:00+03:00

2025-01-01T07:51:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Транзит российского газа в Европу через Украину по контракту прекращается в 8.00 мск 1 января в связи с окончанием срока действия договора. Европейский рынок без этого маршрута потеряет примерно 15 миллиардов кубометров газа. Теперь единственным источником российского газа для европейцев может остаться "Балканский поток". Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет – в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки в рамках него прекращаются в 8.00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор."Газпром" в ушедшем году поставил по этому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5 процента от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии. Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию. Часть российского газа, шедшего через Украину, можно переориентировать на турецкий маршрут, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. Речь идет об объеме до 1-2 миллиардов кубометров в год, таким путем топливо смогут получить Словакия и Австрия.Эксперты предупреждали, что остановка транзита грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами на рынке газа в Европе. Однако европейские страны могут продолжить получать транзитный газ через Украину и без нового соглашения между Москвой и Киевом. Для сохранения транзита эксперты называли три возможных сценария.Первый – общие условия транзита и передачи прав собственности на газ не меняются. Однако бронировать мощности будет не "Газпром", а юридическая не связанная с ним компания из Европы. Второй – точка передачи прав собственности переносится с границы Украины и европейских государств на российско-украинскую границу. Третий – юридически страной происхождения российского газа будет считаться другая страна. Тогда "Газпром" продаст пропорциональные объемы газа на его внутреннем рынке.

https://ria.ru/20241231/gaz-1992181570.html

https://ria.ru/20241019/ekspert-1978857399.html

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экономика, украина, европа, словакия, газпром, евросоюз, нафтогаз украины, турецкий поток, санкции в отношении россии