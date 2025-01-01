https://ria.ru/20250101/tramp-1992266825.html

У отеля Трампа взорвался автомобиль Tesla

У отеля Трампа взорвался автомобиль Tesla - РИА Новости, 01.01.2025

У отеля Трампа взорвался автомобиль Tesla

Автомобиль Tesla Cybertruck взорвался и загорелся возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T21:06:00+03:00

2025-01-01T21:06:00+03:00

2025-01-01T21:11:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

лас-вегас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992266703_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eeda6fb65b61811df2314904943e45ca.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Автомобиль Tesla Cybertruck взорвался и загорелся возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе, сообщает газета Daily Mail."Отель Trump International в Лас-Вегасе был эвакуирован после того, как у входных дверей взорвался Cybertruck", — говорится в публикации.Как отмечает издание, на распространенных в социальных сетях кадрах видно, как автомобиль загорелся возле вращающихся дверей отеля, после чего раздались звуки взрывов.В результате над гостиницей поднялось большое облако черного дыма. Как сообщает газета, в здании сработала пожарная сигнализация.Полиция города заявила на своей странице в cоцсети X, что занимается расследованием возгорания."Мы расследуем возгорание автомобиля у входа в Trump Towers. Пожар потушен", — говорится в сообщении.Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.

https://ria.ru/20250101/tramp-1992259274.html

сша

лас-вегас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Загоревшийся Tesla Cybertruck у входа в Trump International Hotel Tesla Cybertruck взорвался и загорелся у входа в Trump International Hotel в Лас-Вегасе, пишут в соцсетях. Что стало причиной, не уточняется. Предположительно, обошлось без пострадавших. 2025-01-01T21:06 true PT1M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, лас-вегас