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У отеля Трампа взорвался автомобиль Tesla - РИА Новости, 01.01.2025
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21:06 01.01.2025 (обновлено: 21:11 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/tramp-1992266825.html
У отеля Трампа взорвался автомобиль Tesla
У отеля Трампа взорвался автомобиль Tesla - РИА Новости, 01.01.2025
У отеля Трампа взорвался автомобиль Tesla
Автомобиль Tesla Cybertruck взорвался и загорелся возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 01.01.2025
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Автомобиль Tesla Cybertruck взорвался и загорелся возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе, сообщает газета Daily Mail."Отель Trump International в Лас-Вегасе был эвакуирован после того, как у входных дверей взорвался Cybertruck", — говорится в публикации.Как отмечает издание, на распространенных в социальных сетях кадрах видно, как автомобиль загорелся возле вращающихся дверей отеля, после чего раздались звуки взрывов.В результате над гостиницей поднялось большое облако черного дыма. Как сообщает газета, в здании сработала пожарная сигнализация.Полиция города заявила на своей странице в cоцсети X, что занимается расследованием возгорания."Мы расследуем возгорание автомобиля у входа в Trump Towers. Пожар потушен", — говорится в сообщении.Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
https://ria.ru/20250101/tramp-1992259274.html
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Загоревшийся Tesla Cybertruck у входа в Trump International Hotel
Tesla Cybertruck взорвался и загорелся у входа в Trump International Hotel в Лас-Вегасе, пишут в соцсетях. Что стало причиной, не уточняется. Предположительно, обошлось без пострадавших.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, лас-вегас
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Лас-Вегас
У отеля Трампа взорвался автомобиль Tesla

DM: Tesla Cybertruck взорвался у входа гостиницы Трампа в Лас-Вегасе

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Автомобиль Tesla Cybertruck взорвался и загорелся возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе, сообщает газета Daily Mail.
«
"Отель Trump International в Лас-Вегасе был эвакуирован после того, как у входных дверей взорвался Cybertruck", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, на распространенных в социальных сетях кадрах видно, как автомобиль загорелся возле вращающихся дверей отеля, после чего раздались звуки взрывов.
В результате над гостиницей поднялось большое облако черного дыма. Как сообщает газета, в здании сработала пожарная сигнализация.
Полиция города заявила на своей странице в cоцсети X, что занимается расследованием возгорания.
"Мы расследуем возгорание автомобиля у входа в Trump Towers. Пожар потушен", — говорится в сообщении.
Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
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