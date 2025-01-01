https://ria.ru/20250101/tramp-1992259274.html

Трамп связал инцидент в Новом Орлеане с преступниками-нелегалами

Трамп связал инцидент в Новом Орлеане с преступниками-нелегалами - РИА Новости, 01.01.2025

Трамп связал инцидент в Новом Орлеане с преступниками-нелегалами

Наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане связан с незаконной иммиграцией преступников, заявил в соцсети Truth Social избранный президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T18:58:00+03:00

2025-01-01T18:58:00+03:00

2025-01-01T19:23:00+03:00

наезд автомобиля на толпу в новом орлеане

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ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане связан с незаконной иммиграцией преступников, заявил в соцсети Truth Social избранный президент США Дональд Трамп."Когда я сказал, что прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами и фейковыми новостными СМИ, но оно оказалось правдой", — подчеркнул он.Трамп добавил, что его администрация поддержит Новый Орлеан в расследовании и восстановлении после этого преступления.Сегодня водитель на грузовике на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане в США. После этого злоумышленник вышел из машины и начал стрелять из автомата, полиция ликвидировала его ответным огнем.По последним данным, погибли десять человек, еще 35 пострадали. В перестрелке с водителем фуры получили ранения два полицейских, они находятся в стабильном состоянии.Действия злоумышленника, вероятно, были преднамеренными, сообщал телеканал ABC News со ссылкой на полицию. При этом в ФБР заявили, что пока не считают инцидент терактом.

https://ria.ru/20250101/orlean-1992254916.html

https://ria.ru/20250101/naezd-1992238600.html

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