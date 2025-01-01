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Трамп связал инцидент в Новом Орлеане с преступниками-нелегалами - РИА Новости, 01.01.2025
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18:58 01.01.2025 (обновлено: 19:23 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/tramp-1992259274.html
Трамп связал инцидент в Новом Орлеане с преступниками-нелегалами
Трамп связал инцидент в Новом Орлеане с преступниками-нелегалами - РИА Новости, 01.01.2025
Трамп связал инцидент в Новом Орлеане с преступниками-нелегалами
Наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане связан с незаконной иммиграцией преступников, заявил в соцсети Truth Social избранный президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T18:58:00+03:00
2025-01-01T19:23:00+03:00
наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
в мире
новый орлеан
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане связан с незаконной иммиграцией преступников, заявил в соцсети Truth Social избранный президент США Дональд Трамп."Когда я сказал, что прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами и фейковыми новостными СМИ, но оно оказалось правдой", — подчеркнул он.Трамп добавил, что его администрация поддержит Новый Орлеан в расследовании и восстановлении после этого преступления.Сегодня водитель на грузовике на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане в США. После этого злоумышленник вышел из машины и начал стрелять из автомата, полиция ликвидировала его ответным огнем.По последним данным, погибли десять человек, еще 35 пострадали. В перестрелке с водителем фуры получили ранения два полицейских, они находятся в стабильном состоянии.Действия злоумышленника, вероятно, были преднамеренными, сообщал телеканал ABC News со ссылкой на полицию. При этом в ФБР заявили, что пока не считают инцидент терактом.
https://ria.ru/20250101/orlean-1992254916.html
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наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, в мире, новый орлеан, сша, дональд трамп, фбр
Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане, В мире, Новый Орлеан, США, Дональд Трамп, ФБР
Трамп связал инцидент в Новом Орлеане с преступниками-нелегалами

Трамп связал инцидент в Новом Орлеане с нелегальной иммиграцией преступников

© AP Photo / Gerald HerbertСотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
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ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане связан с незаконной иммиграцией преступников, заявил в соцсети Truth Social избранный президент США Дональд Трамп.
«
"Когда я сказал, что прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами и фейковыми новостными СМИ, но оно оказалось правдой", — подчеркнул он.
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Власти Нового Орлеана подтвердили смерть подозреваемого в наезде на толпу
Вчера, 18:00
Трамп добавил, что его администрация поддержит Новый Орлеан в расследовании и восстановлении после этого преступления.
Сегодня водитель на грузовике на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане в США. После этого злоумышленник вышел из машины и начал стрелять из автомата, полиция ликвидировала его ответным огнем.
По последним данным, погибли десять человек, еще 35 пострадали. В перестрелке с водителем фуры получили ранения два полицейских, они находятся в стабильном состоянии.
Действия злоумышленника, вероятно, были преднамеренными, сообщал телеканал ABC News со ссылкой на полицию. При этом в ФБР заявили, что пока не считают инцидент терактом.
Полиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Мэр Нового Орлеана в США назвала наезд машины на толпу терактом
Вчера, 15:46
 
Наезд автомобиля на толпу в Новом ОрлеанеВ миреНовый ОрлеанСШАДональд ТрампФБР
 
 
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