https://ria.ru/20250101/terrorizm-1992249044.html

Наезд на толпу в Новом Орлеане расследуют как потенциальный терроризм

Наезд на толпу в Новом Орлеане расследуют как потенциальный терроризм - РИА Новости, 01.01.2025

Наезд на толпу в Новом Орлеане расследуют как потенциальный терроризм

ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане в США как "потенциальный терроризм", сообщает телеканал NBC News со ссылкой на чиновника из федеральных РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T17:04:00+03:00

2025-01-01T17:04:00+03:00

2025-01-01T17:06:00+03:00

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фбр

наезд автомобиля на толпу в новом орлеане

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане в США как "потенциальный терроризм", сообщает телеканал NBC News со ссылкой на чиновника из федеральных правоохранительных органов."ФБР расследует сегодняшний случай наезда автомобиля как "потенциальный терроризм"", - говорится в публикации.В среду телеканал CBS сообщил, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. Телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщил о гибели по меньшей мере 10 человек и о 30 пострадавших.

https://ria.ru/20250101/perestrelka-1992241352.html

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Варвара Скокшина

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