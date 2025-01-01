Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане придерживался идеологии ИГИЛ*
У подозреваемого в теракте в Новом Орлеане гражданина США нашли символику ИГ
© AP Photo / Gerald HerbertСотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
© AP Photo / Gerald Herbert
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в США и РФ террористической организации ИГИЛ*.
"Субъект был идентифицирован как 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, гражданин США из Техаса. Он был за рулем пикапа Ford, который, по-видимому, был арендован, и мы работаем над подтверждением того, как субъект завладел транспортным средством", - говорится в заявлении ФБР РИА Новости.
Среди жертв теракта в Новом Орлеане россиян нет
Вчера, 21:58
Поскольку у него был обнаружен флаг ИГИЛ*, ФБР пытается установить его аффилированность с террористами, отмечено в заявлении.
"В автомобиле субъекта были обнаружены оружие и потенциальное самодельные взрывные устройства (СВУ). Другие потенциальные СВУ также были обнаружены во Французском квартале (район Нового Орлеана, где произошел теракт - ред.)... Мы активно отрабатываем все зацепки, чтобы выявить возможных сообщников субъекта", - добавляется в заявлении.
По официальным данным, в 3.00 1 января по времени Нового Орлеана (12.00 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 10 человек погибли и 35 пострадали. Между полицией и подозреваемым произошла перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит, а двое полицейских пострадали, заявляли в полиции. Президент США Джо Байден заявлял, что ФБР расследует случившееся как теракт.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России