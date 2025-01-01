https://ria.ru/20250101/terakt-1992270860.html

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане придерживался идеологии ИГИЛ*

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане придерживался идеологии ИГИЛ* - РИА Новости, 01.01.2025

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане придерживался идеологии ИГИЛ*

ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T22:05:00+03:00

2025-01-01T22:05:00+03:00

2025-01-01T22:18:00+03:00

наезд автомобиля на толпу в новом орлеане

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новый орлеан

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джо байден

фбр

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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в США и РФ террористической организации ИГИЛ*."Субъект был идентифицирован как 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, гражданин США из Техаса. Он был за рулем пикапа Ford, который, по-видимому, был арендован, и мы работаем над подтверждением того, как субъект завладел транспортным средством", - говорится в заявлении ФБР РИА Новости.Поскольку у него был обнаружен флаг ИГИЛ*, ФБР пытается установить его аффилированность с террористами, отмечено в заявлении."В автомобиле субъекта были обнаружены оружие и потенциальное самодельные взрывные устройства (СВУ). Другие потенциальные СВУ также были обнаружены во Французском квартале (район Нового Орлеана, где произошел теракт - ред.)... Мы активно отрабатываем все зацепки, чтобы выявить возможных сообщников субъекта", - добавляется в заявлении.По официальным данным, в 3.00 1 января по времени Нового Орлеана (12.00 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 10 человек погибли и 35 пострадали. Между полицией и подозреваемым произошла перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит, а двое полицейских пострадали, заявляли в полиции. Президент США Джо Байден заявлял, что ФБР расследует случившееся как теракт.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20250101/terakt-1992270489.html

https://ria.ru/20250101/orlean-1992263234.html

новый орлеан

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наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, в мире, новый орлеан, сша, джо байден, фбр