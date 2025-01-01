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Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане придерживался идеологии ИГИЛ* - РИА Новости, 01.01.2025
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22:05 01.01.2025 (обновлено: 22:18 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/terakt-1992270860.html
Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане придерживался идеологии ИГИЛ*
Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане придерживался идеологии ИГИЛ* - РИА Новости, 01.01.2025
Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане придерживался идеологии ИГИЛ*
ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T22:05:00+03:00
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наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
в мире
новый орлеан
сша
джо байден
фбр
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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в США и РФ террористической организации ИГИЛ*."Субъект был идентифицирован как 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, гражданин США из Техаса. Он был за рулем пикапа Ford, который, по-видимому, был арендован, и мы работаем над подтверждением того, как субъект завладел транспортным средством", - говорится в заявлении ФБР РИА Новости.Поскольку у него был обнаружен флаг ИГИЛ*, ФБР пытается установить его аффилированность с террористами, отмечено в заявлении."В автомобиле субъекта были обнаружены оружие и потенциальное самодельные взрывные устройства (СВУ). Другие потенциальные СВУ также были обнаружены во Французском квартале (район Нового Орлеана, где произошел теракт - ред.)... Мы активно отрабатываем все зацепки, чтобы выявить возможных сообщников субъекта", - добавляется в заявлении.По официальным данным, в 3.00 1 января по времени Нового Орлеана (12.00 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 10 человек погибли и 35 пострадали. Между полицией и подозреваемым произошла перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит, а двое полицейских пострадали, заявляли в полиции. Президент США Джо Байден заявлял, что ФБР расследует случившееся как теракт.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20250101/terakt-1992270489.html
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наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, в мире, новый орлеан, сша, джо байден, фбр
Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане, В мире, Новый Орлеан, США, Джо Байден, ФБР
Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане придерживался идеологии ИГИЛ*

У подозреваемого в теракте в Новом Орлеане гражданина США нашли символику ИГ

© AP Photo / Gerald HerbertСотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в США и РФ террористической организации ИГИЛ*.
"Субъект был идентифицирован как 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, гражданин США из Техаса. Он был за рулем пикапа Ford, который, по-видимому, был арендован, и мы работаем над подтверждением того, как субъект завладел транспортным средством", - говорится в заявлении ФБР РИА Новости.
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Среди жертв теракта в Новом Орлеане россиян нет
Вчера, 21:58
Поскольку у него был обнаружен флаг ИГИЛ*, ФБР пытается установить его аффилированность с террористами, отмечено в заявлении.
"В автомобиле субъекта были обнаружены оружие и потенциальное самодельные взрывные устройства (СВУ). Другие потенциальные СВУ также были обнаружены во Французском квартале (район Нового Орлеана, где произошел теракт - ред.)... Мы активно отрабатываем все зацепки, чтобы выявить возможных сообщников субъекта", - добавляется в заявлении.
По официальным данным, в 3.00 1 января по времени Нового Орлеана (12.00 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 10 человек погибли и 35 пострадали. Между полицией и подозреваемым произошла перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит, а двое полицейских пострадали, заявляли в полиции. Президент США Джо Байден заявлял, что ФБР расследует случившееся как теракт.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Полиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Fox News раскрыл подробности теракта в Новом Орлеане
Вчера, 19:57
 
Наезд автомобиля на толпу в Новом ОрлеанеВ миреНовый ОрлеанСШАДжо БайденФБР
 
 
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