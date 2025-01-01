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Среди жертв теракта в Новом Орлеане россиян нет
Среди жертв теракта в Новом Орлеане россиян нет - РИА Новости, 01.01.2025
Среди жертв теракта в Новом Орлеане россиян нет
Посольство России в США заявило в среду, что россиян среди жертв теракта в Новом Орлеане нет и выразило соболезнования семьям погибших. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T21:58:00+03:00
2025-01-01T21:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Посольство России в США заявило в среду, что россиян среди жертв теракта в Новом Орлеане нет и выразило соболезнования семьям погибших."Генеральное консульство России в Хьюстоне находится в контакте с городской полицией. По имеющейся информации, россиян среди жертв нет. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщили в посольстве журналистам.По официальным данным, в 3.00 1 января по времени Нового Орлеана (12.00 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 10 человек погибли и 35 пострадали. Между полицией и подозреваемым произошла перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит, а двое полицейских пострадали, заявляли в полиции.Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявлял, что ФБР расследует случившееся как теракт.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В мире, Новый Орлеан, Россия, США, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане, Джо Байден, ФБР
Среди жертв теракта в Новом Орлеане россиян нет
Посольство РФ в США: россиян нет среди пострадавших и погибших в Новом Орлеане