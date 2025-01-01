https://ria.ru/20250101/terakt-1992270489.html

Среди жертв теракта в Новом Орлеане россиян нет

Среди жертв теракта в Новом Орлеане россиян нет - РИА Новости, 01.01.2025

Среди жертв теракта в Новом Орлеане россиян нет

Посольство России в США заявило в среду, что россиян среди жертв теракта в Новом Орлеане нет и выразило соболезнования семьям погибших. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T21:58:00+03:00

2025-01-01T21:58:00+03:00

2025-01-01T22:03:00+03:00

в мире

новый орлеан

россия

сша

наезд автомобиля на толпу в новом орлеане

джо байден

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992241497_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_56fcd473503008e828d810a0739744c1.jpg

ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Посольство России в США заявило в среду, что россиян среди жертв теракта в Новом Орлеане нет и выразило соболезнования семьям погибших."Генеральное консульство России в Хьюстоне находится в контакте с городской полицией. По имеющейся информации, россиян среди жертв нет. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщили в посольстве журналистам.По официальным данным, в 3.00 1 января по времени Нового Орлеана (12.00 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 10 человек погибли и 35 пострадали. Между полицией и подозреваемым произошла перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит, а двое полицейских пострадали, заявляли в полиции.Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявлял, что ФБР расследует случившееся как теракт.

https://ria.ru/20250101/zakharova-1992255816.html

новый орлеан

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, новый орлеан, россия, сша, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, джо байден, фбр