https://ria.ru/20250101/telegram-1992200066.html

Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе Telegram

Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе Telegram - РИА Новости, 01.01.2025

Пользователи сообщают о масштабных сбоях в работе Telegram

Масштабный сбой в работе мессенджера Telegram происходит сразу после наступления 2025 года, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T00:42:00+03:00

2025-01-01T00:42:00+03:00

2025-01-01T05:57:00+03:00

общество

telegram

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Масштабный сбой в работе мессенджера Telegram происходит сразу после наступления 2025 года, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбой в работе сервисов начался примерно сразу после наступления нового 2025 года по мск.Жалобы пользователей поступают на сбои при попытке соединения с сервером и отправке сообщений.

https://ria.ru/20241231/durov-1992181240.html

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2025

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