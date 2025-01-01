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В Таиланде в ДТП с туристическим автобусом погибли пять человек - РИА Новости, 01.01.2025
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В Таиланде в ДТП с туристическим автобусом погибли пять человек
В Таиланде в ДТП с туристическим автобусом погибли пять человек - РИА Новости, 01.01.2025
В Таиланде в ДТП с туристическим автобусом погибли пять человек
Пять человек погибли, 30 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в провинции Сураттхани в... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T20:20:00+03:00
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БАНГКОК, 1 янв – РИА Новости. Пять человек погибли, 30 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в провинции Сураттхани в Таиланде, пишет газета "Тхаи Рат". По данным издания, автобус, нанятый группой жителей провинции Самутсакхон вблизи Бангкока для поездки в провинцию Ялла на юге Таиланда, вылетел с дороги на крутом повороте в Сураттхани, врезался в дерево и перевернулся. Пять пассажиров – трое мужчин и одна женщина – погибли на месте, 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи. По словам спасателей, которые извлекали раненых из перевернутого автобуса, пострадавшие были жителями провинции Самутсакхон, в большинстве - пенсионного возраста, говорится в сообщении. В среду департамент предупреждения и преодоления последствия катастроф Таиланда сообщил в специальном бюллетене, что за последние пять дней, включая новогодние праздники, на дорогах страны в ДТП погибли 215 человек и 1354 человека получили ранения. Таиланд входит в число 20 стран мира, в которых происходит наибольшее количество смертельных ДТП. В прошлом страна занимала одно из первых, а в некоторые годы первое место в мире по этому показателю.
https://ria.ru/20241230/rossijanka-1992047389.html
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в мире, таиланд, бангкок
В мире, Таиланд, Бангкок
В Таиланде в ДТП с туристическим автобусом погибли пять человек

При ДТП с туристическим автобусом в Таиланде погибли пять человек, 30 пострадали

CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai AmbulanceСкорая помощь в Таиланде
Скорая помощь в Таиланде - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
Скорая помощь в Таиланде. Архивное фото
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БАНГКОК, 1 янв – РИА Новости. Пять человек погибли, 30 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в провинции Сураттхани в Таиланде, пишет газета "Тхаи Рат".
По данным издания, автобус, нанятый группой жителей провинции Самутсакхон вблизи Бангкока для поездки в провинцию Ялла на юге Таиланда, вылетел с дороги на крутом повороте в Сураттхани, врезался в дерево и перевернулся.
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Пять пассажиров – трое мужчин и одна женщина – погибли на месте, 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.
По словам спасателей, которые извлекали раненых из перевернутого автобуса, пострадавшие были жителями провинции Самутсакхон, в большинстве - пенсионного возраста, говорится в сообщении.
В среду департамент предупреждения и преодоления последствия катастроф Таиланда сообщил в специальном бюллетене, что за последние пять дней, включая новогодние праздники, на дорогах страны в ДТП погибли 215 человек и 1354 человека получили ранения.
Таиланд входит в число 20 стран мира, в которых происходит наибольшее количество смертельных ДТП. В прошлом страна занимала одно из первых, а в некоторые годы первое место в мире по этому показателю.
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