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В Таиланде в ДТП с туристическим автобусом погибли пять человек

В Таиланде в ДТП с туристическим автобусом погибли пять человек - РИА Новости, 01.01.2025

В Таиланде в ДТП с туристическим автобусом погибли пять человек

Пять человек погибли, 30 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в провинции Сураттхани в... РИА Новости, 01.01.2025

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БАНГКОК, 1 янв – РИА Новости. Пять человек погибли, 30 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в провинции Сураттхани в Таиланде, пишет газета "Тхаи Рат". По данным издания, автобус, нанятый группой жителей провинции Самутсакхон вблизи Бангкока для поездки в провинцию Ялла на юге Таиланда, вылетел с дороги на крутом повороте в Сураттхани, врезался в дерево и перевернулся. Пять пассажиров – трое мужчин и одна женщина – погибли на месте, 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи. По словам спасателей, которые извлекали раненых из перевернутого автобуса, пострадавшие были жителями провинции Самутсакхон, в большинстве - пенсионного возраста, говорится в сообщении. В среду департамент предупреждения и преодоления последствия катастроф Таиланда сообщил в специальном бюллетене, что за последние пять дней, включая новогодние праздники, на дорогах страны в ДТП погибли 215 человек и 1354 человека получили ранения. Таиланд входит в число 20 стран мира, в которых происходит наибольшее количество смертельных ДТП. В прошлом страна занимала одно из первых, а в некоторые годы первое место в мире по этому показателю.

https://ria.ru/20241230/rossijanka-1992047389.html

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в мире, таиланд, бангкок