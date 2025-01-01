https://ria.ru/20250101/svo-1992228605.html

ВС России отразили шесть контратак ВСУ в Курской области

ВС России отразили шесть контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.01.2025

ВС России отразили шесть контратак ВСУ в Курской области

Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 15 приграничных населённых пунктов Курской области, а также... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T13:25:00+03:00

2025-01-01T13:25:00+03:00

2025-01-01T13:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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суджа

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 15 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила шесть контратак, говорится в сводке Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Замостье, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное... Отражено шесть контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 11 населенных пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины.

https://ria.ru/20241231/voennye-1992144929.html

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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины