ВС России отразили шесть контратак ВСУ в Курской области
МО: ВС РФ нанесли поражение формированиям 13 украинских бригад в Курской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад в районах 15 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила шесть контратак, говорится в сводке Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Замостье, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное... Отражено шесть контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 11 населенных пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины.
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