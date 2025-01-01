https://ria.ru/20250101/strakhovanie-1992202711.html

В новых регионах России начали работу обязательные виды страхования

В новых регионах России начали работу обязательные виды страхования - РИА Новости, 01.01.2025

В новых регионах России начали работу обязательные виды страхования

Обязательные виды страхования заработают в новых регионах России с 1 января 2025 года, договоры смогут оформлять не менее 30 страховых организаций. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T02:08:00+03:00

2025-01-01T02:08:00+03:00

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россия

луганская народная республика

херсонская область

алексей моисеев

осаго

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Обязательные виды страхования заработают в новых регионах России с 1 января 2025 года, договоры смогут оформлять не менее 30 страховых организаций. Речь идет об обязательном страховании при использовании транспортных средств (ОСАГО), в результате аварии на опасном объекте (ОСГОВОО), при перевозках транспортом (ОСГОП). Как ранее сообщал Минфин РФ, не менее 30 страховых организаций могут оформлять договоры страхования на территориях новых субъектов Российской Федерации. Страховые услуги можно получить и в электронном виде, например оформить полис ОСАГО. При этом отдельные страховщики уже открыли свои офисы непосредственно на территориях новых субъектов Российской Федерации, сообщали в министерстве. Как ранее подчеркивал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, жизнь, здоровье или имущество граждан, проживающих в том числе на новых территориях, должны быть защищены, поэтому уже с января страховые компании, имеющие лицензию на осуществление определенного вида обязательного страхования, будут не вправе отказать гражданам, проживающим на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, заключить договоры обязательного страхования.

https://ria.ru/20241126/gosduma-1985864511.html

https://ria.ru/20241212/osago-1752227050.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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россия, луганская народная республика, херсонская область , алексей моисеев, осаго