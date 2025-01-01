Рейтинг@Mail.ru
В новых регионах России начали работу обязательные виды страхования - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/strakhovanie-1992202711.html
В новых регионах России начали работу обязательные виды страхования
В новых регионах России начали работу обязательные виды страхования - РИА Новости, 01.01.2025
В новых регионах России начали работу обязательные виды страхования
Обязательные виды страхования заработают в новых регионах России с 1 января 2025 года, договоры смогут оформлять не менее 30 страховых организаций. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T02:08:00+03:00
2025-01-01T02:08:00+03:00
россия
луганская народная республика
херсонская область
алексей моисеев
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991179691_0:131:3056:1849_1920x0_80_0_0_eeeca9bc22db4dc9f7cfd9d4f7ad703c.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Обязательные виды страхования заработают в новых регионах России с 1 января 2025 года, договоры смогут оформлять не менее 30 страховых организаций. Речь идет об обязательном страховании при использовании транспортных средств (ОСАГО), в результате аварии на опасном объекте (ОСГОВОО), при перевозках транспортом (ОСГОП). Как ранее сообщал Минфин РФ, не менее 30 страховых организаций могут оформлять договоры страхования на территориях новых субъектов Российской Федерации. Страховые услуги можно получить и в электронном виде, например оформить полис ОСАГО. При этом отдельные страховщики уже открыли свои офисы непосредственно на территориях новых субъектов Российской Федерации, сообщали в министерстве. Как ранее подчеркивал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, жизнь, здоровье или имущество граждан, проживающих в том числе на новых территориях, должны быть защищены, поэтому уже с января страховые компании, имеющие лицензию на осуществление определенного вида обязательного страхования, будут не вправе отказать гражданам, проживающим на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, заключить договоры обязательного страхования.
https://ria.ru/20241126/gosduma-1985864511.html
https://ria.ru/20241212/osago-1752227050.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991179691_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_25fcd2034c1a667a9953f5b002508cfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, херсонская область , алексей моисеев, осаго
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Алексей Моисеев, ОСАГО
В новых регионах России начали работу обязательные виды страхования

Обязательные виды страхования заработали в новых регионах России с 1 января

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРегистрация полиса ОСАГО онлайн
Регистрация полиса ОСАГО онлайн - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Регистрация полиса ОСАГО онлайн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Обязательные виды страхования заработают в новых регионах России с 1 января 2025 года, договоры смогут оформлять не менее 30 страховых организаций.
Речь идет об обязательном страховании при использовании транспортных средств (ОСАГО), в результате аварии на опасном объекте (ОСГОВОО), при перевозках транспортом (ОСГОП).
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Госдума разрешила с 2025 года расширять действие полиса ОСАГО на Белоруссию
26 ноября 2024, 18:45
Как ранее сообщал Минфин РФ, не менее 30 страховых организаций могут оформлять договоры страхования на территориях новых субъектов Российской Федерации. Страховые услуги можно получить и в электронном виде, например оформить полис ОСАГО.
При этом отдельные страховщики уже открыли свои офисы непосредственно на территориях новых субъектов Российской Федерации, сообщали в министерстве.
Как ранее подчеркивал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, жизнь, здоровье или имущество граждан, проживающих в том числе на новых территориях, должны быть защищены, поэтому уже с января страховые компании, имеющие лицензию на осуществление определенного вида обязательного страхования, будут не вправе отказать гражданам, проживающим на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, заключить договоры обязательного страхования.
Штраф за страховку - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Не только штраф: автоюрист раскрыл последствия езды без ОСАГО
12 декабря 2024, 16:49
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьАлексей МоисеевОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала