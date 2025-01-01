В новых регионах России начали работу обязательные виды страхования
Обязательные виды страхования заработали в новых регионах России с 1 января
Регистрация полиса ОСАГО онлайн. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Обязательные виды страхования заработают в новых регионах России с 1 января 2025 года, договоры смогут оформлять не менее 30 страховых организаций.
Речь идет об обязательном страховании при использовании транспортных средств (ОСАГО), в результате аварии на опасном объекте (ОСГОВОО), при перевозках транспортом (ОСГОП).
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Как ранее сообщал Минфин РФ, не менее 30 страховых организаций могут оформлять договоры страхования на территориях новых субъектов Российской Федерации. Страховые услуги можно получить и в электронном виде, например оформить полис ОСАГО.
При этом отдельные страховщики уже открыли свои офисы непосредственно на территориях новых субъектов Российской Федерации, сообщали в министерстве.
Как ранее подчеркивал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, жизнь, здоровье или имущество граждан, проживающих в том числе на новых территориях, должны быть защищены, поэтому уже с января страховые компании, имеющие лицензию на осуществление определенного вида обязательного страхования, будут не вправе отказать гражданам, проживающим на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, заключить договоры обязательного страхования.
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