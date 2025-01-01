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В Турции раненный в шею водитель ехал 30 километров, чтобы вызвать врачей - РИА Новости, 01.01.2025
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23:06 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/stambul-1992274032.html
В Турции раненный в шею водитель ехал 30 километров, чтобы вызвать врачей
В Турции раненный в шею водитель ехал 30 километров, чтобы вызвать врачей - РИА Новости, 01.01.2025
В Турции раненный в шею водитель ехал 30 километров, чтобы вызвать врачей
Водитель фуры, которого трое злоумышленников избили и ранили ножом в шею, сумел проехать 30 километров и добраться до ближайшей станции отдыха, где вызвал... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T23:06:00+03:00
2025-01-01T23:06:00+03:00
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СТАМБУЛ, 1 янв - РИА Новости. Водитель фуры, которого трое злоумышленников избили и ранили ножом в шею, сумел проехать 30 километров и добраться до ближайшей станции отдыха, где вызвал врачей, сообщил в среду телеканал NTV. По данным канала, трое неизвестных подошли к водителю на парковке в пригороде Стамбула Гебзе и потребовали поделиться с ними топливом из бака фуры. Мужчина отказал, после чего злоумышленники избили его и ранили ножом в шею. "Водитель сел в фуру и уехал с места происшествия. Раненый мужчина проехал 30 километров до ближайшей придорожной станции отдыха, откуда он смог сообщить о происшествии в службу скорой помощи", - сообщает канал. Водителю оказали первую помощь, он госпитализирован в районную больницу. Жандармерия ведет поиски злоумышленников.
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авто, стамбул, турция
Авто, Стамбул, Турция
В Турции раненный в шею водитель ехал 30 километров, чтобы вызвать врачей

NTV: избитый в Стамбуле водитель фуры смог проехать 30 км и вызвать врачей

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 янв - РИА Новости. Водитель фуры, которого трое злоумышленников избили и ранили ножом в шею, сумел проехать 30 километров и добраться до ближайшей станции отдыха, где вызвал врачей, сообщил в среду телеканал NTV.
По данным канала, трое неизвестных подошли к водителю на парковке в пригороде Стамбула Гебзе и потребовали поделиться с ними топливом из бака фуры. Мужчина отказал, после чего злоумышленники избили его и ранили ножом в шею.
«
"Водитель сел в фуру и уехал с места происшествия. Раненый мужчина проехал 30 километров до ближайшей придорожной станции отдыха, откуда он смог сообщить о происшествии в службу скорой помощи", - сообщает канал.
Водителю оказали первую помощь, он госпитализирован в районную больницу. Жандармерия ведет поиски злоумышленников.
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АвтоСтамбулТурция
 
 
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