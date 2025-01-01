https://ria.ru/20250101/stambul-1992274032.html

В Турции раненный в шею водитель ехал 30 километров, чтобы вызвать врачей

В Турции раненный в шею водитель ехал 30 километров, чтобы вызвать врачей - РИА Новости, 01.01.2025

В Турции раненный в шею водитель ехал 30 километров, чтобы вызвать врачей

Водитель фуры, которого трое злоумышленников избили и ранили ножом в шею, сумел проехать 30 километров и добраться до ближайшей станции отдыха, где вызвал... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T23:06:00+03:00

2025-01-01T23:06:00+03:00

2025-01-01T23:06:00+03:00

авто

стамбул

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СТАМБУЛ, 1 янв - РИА Новости. Водитель фуры, которого трое злоумышленников избили и ранили ножом в шею, сумел проехать 30 километров и добраться до ближайшей станции отдыха, где вызвал врачей, сообщил в среду телеканал NTV. По данным канала, трое неизвестных подошли к водителю на парковке в пригороде Стамбула Гебзе и потребовали поделиться с ними топливом из бака фуры. Мужчина отказал, после чего злоумышленники избили его и ранили ножом в шею. "Водитель сел в фуру и уехал с места происшествия. Раненый мужчина проехал 30 километров до ближайшей придорожной станции отдыха, откуда он смог сообщить о происшествии в службу скорой помощи", - сообщает канал. Водителю оказали первую помощь, он госпитализирован в районную больницу. Жандармерия ведет поиски злоумышленников.

https://ria.ru/20241220/horvatija-1990406133.html

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, стамбул, турция