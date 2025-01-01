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В США назвали удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь предзнаменованием

В США назвали удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь предзнаменованием - РИА Новости, 01.01.2025

В США назвали удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь предзнаменованием

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли назвал удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь предзнаменованием. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T22:27:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли назвал удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь предзнаменованием. "Ощущается как предзнаменование", - написал он в соцсети X, комментируя видео с ударом молнии. Ранее газета Washington Post писала о том, что в социальных сетях разлетелись кадры с ударами молнии в новогоднюю ночь по символически значимым местам для Соединенных Штатов - по куполу Капитолия и монументу Вашингтону в столице страны.

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в мире, юта, дональд трамп, капитолий, сша