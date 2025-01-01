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Россиян предупредили о "сезоне охоты" у мошенников - РИА Новости, 01.01.2025
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10:14 01.01.2025 (обновлено: 14:59 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/sposoby-1992214690.html
Россиян предупредили о "сезоне охоты" у мошенников
Россиян предупредили о "сезоне охоты" у мошенников - РИА Новости, 01.01.2025
Россиян предупредили о "сезоне охоты" у мошенников
Мошенники открывают "сезон охоты" в период новогодних каникул, рассказал РИА Новости ведущий веб-разработчик, специалист по сетевым угрозам "Кода безопасности"... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T10:14:00+03:00
2025-01-01T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Мошенники открывают "сезон охоты" в период новогодних каникул, рассказал РИА Новости ведущий веб-разработчик, специалист по сетевым угрозам "Кода безопасности" Константин Горбунов. "В преддверии Нового года и в период новогодних каникул у мошенников начинается "сезон охоты", поскольку значительно увеличивается пользовательская активность в онлайн-магазинах", — сказал он. Эксперт перечислил самые популярные способы финансового мошенничества в праздничный период. Так, например, это скам-платформы по инвестициям — мошенники обещают тем, кто положит деньги на депозит, нереальные проценты, которые превышают банковские в десятки и сотни раз. Но, как правило, деньги жертв переводятся на счета злоумышленников, а в личном кабинете пользователя отображается виртуальный баланс. В какой-то момент платформа закрывается, и люди теряют вложенные средства. Лучше избегать подобных платформ, особенно если их рекламируют малоизвестные организации. Кроме этого, злоумышленники подделывают сайты популярных банков и приложения, которые распространяют даже в официальных магазинах. Больше возможностей для них открылось после ввода санкций, из-за которых официальные организации стали менять названия софта. Ввод учетных данных в формы фейковых ресурсов позволяют мошенникам красть эти данные и получать доступ к личному кабинету жертвы. Для того чтобы избежать таких ситуаций, нужно проверять ссылки сайтов, на которых пользователь собирается провести ту или иную операцию. &quot;Фиктивные предложения об оплате и скидках также становятся популярными в это время года. Интернет-магазины проводят масштабные акции, чем незамедлительно начинают пользоваться мошенники. Они создают фишинговые рассылки о выигрыше в конкурсах, раздаче бонусных баллов и скидок, которые обычно сопровождаются призывом к срочной оплате, внесению &quot;закрепительного платежа&quot; или предоплаты. В лучшем случае пользователь получит некачественный или поддельный товар вместо оригинала, в худшем — потеряет средства&quot;, — добавил Горбунов.Он посоветовал использовать для онлайн-покупок отдельную дебетовую банковскую карту с минимальным количеством средств — если ее данные утекут в Сеть, потери будут не столь критичны.
https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html
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новый год, происшествия, россия
Новый год, Происшествия, Россия
Россиян предупредили о "сезоне охоты" у мошенников

Веб-разработчик Горбунов: мошенники открывают сезон охоты в новогодние каникулы

© iStock.com / MStudioImagesМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© iStock.com / MStudioImages
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Мошенники открывают "сезон охоты" в период новогодних каникул, рассказал РИА Новости ведущий веб-разработчик, специалист по сетевым угрозам "Кода безопасности" Константин Горбунов.
"В преддверии Нового года и в период новогодних каникул у мошенников начинается "сезон охоты", поскольку значительно увеличивается пользовательская активность в онлайн-магазинах", — сказал он.
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Эксперт перечислил самые популярные способы финансового мошенничества в праздничный период.
Так, например, это скам-платформы по инвестициям — мошенники обещают тем, кто положит деньги на депозит, нереальные проценты, которые превышают банковские в десятки и сотни раз. Но, как правило, деньги жертв переводятся на счета злоумышленников, а в личном кабинете пользователя отображается виртуальный баланс. В какой-то момент платформа закрывается, и люди теряют вложенные средства. Лучше избегать подобных платформ, особенно если их рекламируют малоизвестные организации.
Кроме этого, злоумышленники подделывают сайты популярных банков и приложения, которые распространяют даже в официальных магазинах. Больше возможностей для них открылось после ввода санкций, из-за которых официальные организации стали менять названия софта. Ввод учетных данных в формы фейковых ресурсов позволяют мошенникам красть эти данные и получать доступ к личному кабинету жертвы. Для того чтобы избежать таких ситуаций, нужно проверять ссылки сайтов, на которых пользователь собирается провести ту или иную операцию.
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"Фиктивные предложения об оплате и скидках также становятся популярными в это время года. Интернет-магазины проводят масштабные акции, чем незамедлительно начинают пользоваться мошенники. Они создают фишинговые рассылки о выигрыше в конкурсах, раздаче бонусных баллов и скидок, которые обычно сопровождаются призывом к срочной оплате, внесению "закрепительного платежа" или предоплаты. В лучшем случае пользователь получит некачественный или поддельный товар вместо оригинала, в худшем — потеряет средства", — добавил Горбунов.

Он посоветовал использовать для онлайн-покупок отдельную дебетовую банковскую карту с минимальным количеством средств — если ее данные утекут в Сеть, потери будут не столь критичны.
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