https://ria.ru/20250101/spetsoperatsiya-1992257053.html

Спецоперация, 1 января: потери ВСУ за год составили более 590 тысяч военных

Спецоперация, 1 января: потери ВСУ за год составили более 590 тысяч военных - РИА Новости, 01.01.2025

Спецоперация, 1 января: потери ВСУ за год составили более 590 тысяч военных

Потери украинских войск за сутки составили до 1050 человек, следует из сводки Минобороны России. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T18:29:00+03:00

2025-01-01T18:29:00+03:00

2025-01-01T18:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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курская область

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александр богомаз

александр хинштейн

вячеслав гладков

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Потери украинских войск за сутки составили до 1050 человек, следует из сводки Минобороны России. Кроме того, ВСУ в течение суток потеряли семь танков и других боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии и минометов, 18 единиц специальной военной автомобильной техники. На курском направлении украинские войска за сутки потеряли более 480 военных, уничтожены девять бронемашин ВСУ, сообщило министерство. Атаки ВСУ на российские регионыВ первые минуты нового года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области, жертв нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Он уточнил, что был поврежден газораспределительный шкаф вблизи населенного пункта Гирьи, из-за чего подача газа была перекрыта, но газоснабжение домов не нарушено. Об уничтожении двух беспилотников над территорией Брянской области сообщал утром губернатор региона Александр Богомаз. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области, выпустив порядка 20 снарядов, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 13 населенных пунктов в шести районах Белгородской области подверглись ударам со стороны Украины. Был выпущен 21 снаряд и совершены атаки 11 дронами. В Шебекинском округе зафиксировано наибольшее количество разрушений: повреждено 15 частных домов, четыре многоквартирных дома, пять автомобилей, три гаража и линия электропередачи. Два украинских беспилотника с 12.00 до 13.30 мск уничтожены ПВО над территориями Белгородской и Курской областей, сообщили в Минобороны РФ. Удары по инфраструктуре УкраиныДве серии взрывов прогремели в Киеве утром в среду, следует из сообщений украинского телеканала "Общественное". Ранее в столице и восьми областях Украины была объявлена воздушная тревога. Российские силы за минувшие сутки нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны. Добавляется, что силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера, а ПВО сбила семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 66 беспилотников. Потери ВСУ за 2024 годПотери украинских войск в 2024 году составили около 593 410 человек, свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны РФ. Так, согласно недельным сводкам российского военного ведомства, ВСУ теряли около четырех тысяч военнослужащих за неделю в начале года. К марту эта цифра возросла до более семи тысяч, но потом незначительно снизилась. Кроме того, в марте ВСУ предприняли попытку прорваться сквозь границу РФ в Белгородской и Курской областях, в результате чего потеряли еще около трех тысяч человек. Затем потери украинских военнослужащих вновь стали расти и к концу мая впервые превысили 10 тысяч человек в неделю, после чего ни разу не опускались ниже этой цифры. В августе Киев предпринял попытку вторжения на территорию России в Курской области, в результате чего потери ВСУ стали увеличиваться еще сильнее. Больше всего военнослужащих за неделю украинские войска потеряли с 26 октября по 1 ноября - около 17 тысяч человек.

https://ria.ru/20250101/vsu-1992246353.html

https://ria.ru/20250101/proval-1992238257.html

https://ria.ru/20250101/zelenskiy-1992228368.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

безопасность, россия, курская область, украина, александр богомаз, александр хинштейн, вячеслав гладков, вооруженные силы украины