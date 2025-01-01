Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины и живой силы ВСУ - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/spetsoperatsiya-1992237630.html
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины и живой силы ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины и живой силы ВСУ - РИА Новости, 01.01.2025
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины и живой силы ВСУ
Минобороны России показало видео уничтожения боевой бронемашины и живой силы ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:36:00+03:00
2025-01-01T15:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992237003_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23f85b00b38022b8a54d4fe48e955457.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минобороны России показало видео уничтожения боевой бронемашины и живой силы ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. По данным министерства, военнослужащие разведывательного подразделения группировки с помощью БПЛА выявили бронемашину противника, которая перевозила украинских военнослужащих на позиции для проведения ротации личного состава. "После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена военнослужащими группировки войск "Север" с применением FPV-дрона", - говорится в сообщении Минобороны РФ. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по бронетехнике и живой силе ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтожения бронемашины и живой силы ВСУ FPV-дроном
Минобороны России показало видео уничтожения в Харьковской области боевой бронемашины и живой силы ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север"
2025-01-01T15:36
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992237003_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_61ed9b1c8325dde92b1aac93f177d6dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины и живой силы ВСУ

Минобороны показало видео уничтожения бронемашины и живой силы ВСУ FPV-дроном

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минобороны России показало видео уничтожения боевой бронемашины и живой силы ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области.
По данным министерства, военнослужащие разведывательного подразделения группировки с помощью БПЛА выявили бронемашину противника, которая перевозила украинских военнослужащих на позиции для проведения ротации личного состава.
«
"После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена военнослужащими группировки войск "Север" с применением FPV-дрона", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по бронетехнике и живой силе ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала