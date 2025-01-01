https://ria.ru/20250101/spetsoperatsiya-1992237630.html

Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины и живой силы ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины и живой силы ВСУ - РИА Новости, 01.01.2025

Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины и живой силы ВСУ

Минобороны России показало видео уничтожения боевой бронемашины и живой силы ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T15:36:00+03:00

2025-01-01T15:36:00+03:00

2025-01-01T15:36:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минобороны России показало видео уничтожения боевой бронемашины и живой силы ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. По данным министерства, военнослужащие разведывательного подразделения группировки с помощью БПЛА выявили бронемашину противника, которая перевозила украинских военнослужащих на позиции для проведения ротации личного состава. "После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена военнослужащими группировки войск "Север" с применением FPV-дрона", - говорится в сообщении Минобороны РФ. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по бронетехнике и живой силе ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кадры уничтожения бронемашины и живой силы ВСУ FPV-дроном Минобороны России показало видео уничтожения в Харьковской области боевой бронемашины и живой силы ВСУ расчетом FPV-дрона группировки войск "Север" 2025-01-01T15:36 true PT0M14S

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Наталья Макарова

в мире, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина