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В Совфеде назвали испытание "Орешника" одним из главных событий 2024 года - РИА Новости, 01.01.2025
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15:40 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/sovfedja-1992237946.html
В Совфеде назвали испытание "Орешника" одним из главных событий 2024 года
В Совфеде назвали испытание "Орешника" одним из главных событий 2024 года - РИА Новости, 01.01.2025
В Совфеде назвали испытание "Орешника" одним из главных событий 2024 года
Испытание "Орешника" стало одним из главных событий 2024 года, хороший ответ западным теоретикам, которые говорят, что не нужно бояться ядерного оружия, заявил... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:40:00+03:00
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россия
владимир джабаров
владимир путин
совет федерации рф
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Испытание "Орешника" стало одним из главных событий 2024 года, хороший ответ западным теоретикам, которые говорят, что не нужно бояться ядерного оружия, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале. "Испытание "Орешника" стало одним из главных событий 2024 года. (Президент России - ред.) Владимир Путин в ходе Прямой линии подчеркнул, что наша новая система на голову выше всего того, что может выставить против неё Запад", - написал сенатор. При этом политик отметил, что глава государства всегда говорит только то, в чём уверен. "Хороший ответ всем западным теоретикам, которые говорят, что не нужно бояться ядерного оружия", - заключил Джабаров.
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россия, владимир джабаров, владимир путин, совет федерации рф, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Владимир Джабаров, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
В Совфеде назвали испытание "Орешника" одним из главных событий 2024 года

Сенатор Джабаров назвал испытание "Орешника" одним из главных событий 2024 года

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Испытание "Орешника" стало одним из главных событий 2024 года, хороший ответ западным теоретикам, которые говорят, что не нужно бояться ядерного оружия, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.
«
"Испытание "Орешника" стало одним из главных событий 2024 года. (Президент России - ред.) Владимир Путин в ходе Прямой линии подчеркнул, что наша новая система на голову выше всего того, что может выставить против неё Запад", - написал сенатор.
При этом политик отметил, что глава государства всегда говорит только то, в чём уверен.
"Хороший ответ всем западным теоретикам, которые говорят, что не нужно бояться ядерного оружия", - заключил Джабаров.
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