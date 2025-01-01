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В Польше пьяный солдат открыл стрельбу в общественном месте - РИА Новости, 01.01.2025
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20:28 01.01.2025 (обновлено: 21:14 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/soldat-1992264585.html
В Польше пьяный солдат открыл стрельбу в общественном месте
В Польше пьяный солдат открыл стрельбу в общественном месте - РИА Новости, 01.01.2025
В Польше пьяный солдат открыл стрельбу в общественном месте
Пьяный польский солдат открыл стрельбу в общественном месте в населенном пункте Мельник на востоке страны, сообщают польские СМИ. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T20:28:00+03:00
2025-01-01T21:14:00+03:00
в мире
подляское воеводство
польша
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ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Пьяный польский солдат открыл стрельбу в общественном месте в населенном пункте Мельник на востоке страны, сообщают польские СМИ."Службы получили сообщение о солдате, который произвел выстрелы в общественном месте в Мельнике", — заявил представитель полиции Подляского воеводства Томаш Крупа."Из этого сообщения следовало, что мужчина стреляет из пистолета в общественном месте. Он был задержан военной полицией", — добавил полицейский.В свою очередь, Польское радио сообщает, что речь идет о солдате Войск территориальной обороны. "После того как мужчина выстрелил, он пытался сбежать. Однако его задержали другие солдаты", — говорится в сообщении. Отмечается, что данных о пострадавших не поступало. По сведениям радио, стрелявший солдат находился в нетрезвом состоянии.
https://ria.ru/20240911/polsha-1972021404.html
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в мире, подляское воеводство, польша
В мире, Подляское воеводство, Польша
В Польше пьяный солдат открыл стрельбу в общественном месте

В польском Мельнике пьяный солдат открыл стрельбу в общественном месте

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Пьяный польский солдат открыл стрельбу в общественном месте в населенном пункте Мельник на востоке страны, сообщают польские СМИ.
"Службы получили сообщение о солдате, который произвел выстрелы в общественном месте в Мельнике", — заявил представитель полиции Подляского воеводства Томаш Крупа.
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"Из этого сообщения следовало, что мужчина стреляет из пистолета в общественном месте. Он был задержан военной полицией", — добавил полицейский.
В свою очередь, Польское радио сообщает, что речь идет о солдате Войск территориальной обороны.
"После того как мужчина выстрелил, он пытался сбежать. Однако его задержали другие солдаты", — говорится в сообщении.
Отмечается, что данных о пострадавших не поступало. По сведениям радио, стрелявший солдат находился в нетрезвом состоянии.
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В миреПодляское воеводствоПольша
 
 
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