https://ria.ru/20250101/soldat-1992264585.html

В Польше пьяный солдат открыл стрельбу в общественном месте

В Польше пьяный солдат открыл стрельбу в общественном месте - РИА Новости, 01.01.2025

В Польше пьяный солдат открыл стрельбу в общественном месте

Пьяный польский солдат открыл стрельбу в общественном месте в населенном пункте Мельник на востоке страны, сообщают польские СМИ. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T20:28:00+03:00

2025-01-01T20:28:00+03:00

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подляское воеводство

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ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Пьяный польский солдат открыл стрельбу в общественном месте в населенном пункте Мельник на востоке страны, сообщают польские СМИ."Службы получили сообщение о солдате, который произвел выстрелы в общественном месте в Мельнике", — заявил представитель полиции Подляского воеводства Томаш Крупа."Из этого сообщения следовало, что мужчина стреляет из пистолета в общественном месте. Он был задержан военной полицией", — добавил полицейский.В свою очередь, Польское радио сообщает, что речь идет о солдате Войск территориальной обороны. "После того как мужчина выстрелил, он пытался сбежать. Однако его задержали другие солдаты", — говорится в сообщении. Отмечается, что данных о пострадавших не поступало. По сведениям радио, стрелявший солдат находился в нетрезвом состоянии.

https://ria.ru/20240911/polsha-1972021404.html

https://ria.ru/20241127/polsha-1986048569.html

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в мире, подляское воеводство, польша