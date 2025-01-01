https://ria.ru/20250101/soldat-1992264585.html
В Польше пьяный солдат открыл стрельбу в общественном месте
В Польше пьяный солдат открыл стрельбу в общественном месте - РИА Новости, 01.01.2025
В Польше пьяный солдат открыл стрельбу в общественном месте
Пьяный польский солдат открыл стрельбу в общественном месте в населенном пункте Мельник на востоке страны, сообщают польские СМИ. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T20:28:00+03:00
2025-01-01T20:28:00+03:00
2025-01-01T21:14:00+03:00
в мире
подляское воеводство
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889907807_0:125:3128:1885_1920x0_80_0_0_e18e3307a77ffef0c194fa4373f97988.jpg
ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Пьяный польский солдат открыл стрельбу в общественном месте в населенном пункте Мельник на востоке страны, сообщают польские СМИ."Службы получили сообщение о солдате, который произвел выстрелы в общественном месте в Мельнике", — заявил представитель полиции Подляского воеводства Томаш Крупа."Из этого сообщения следовало, что мужчина стреляет из пистолета в общественном месте. Он был задержан военной полицией", — добавил полицейский.В свою очередь, Польское радио сообщает, что речь идет о солдате Войск территориальной обороны. "После того как мужчина выстрелил, он пытался сбежать. Однако его задержали другие солдаты", — говорится в сообщении. Отмечается, что данных о пострадавших не поступало. По сведениям радио, стрелявший солдат находился в нетрезвом состоянии.
https://ria.ru/20240911/polsha-1972021404.html
https://ria.ru/20241127/polsha-1986048569.html
подляское воеводство
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889907807_399:0:3128:2047_1920x0_80_0_0_b8752e7c8560d1524a91f9061e1d631d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, подляское воеводство, польша
В мире, Подляское воеводство, Польша
В Польше пьяный солдат открыл стрельбу в общественном месте
В польском Мельнике пьяный солдат открыл стрельбу в общественном месте
ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Пьяный польский солдат открыл стрельбу в общественном месте в населенном пункте Мельник на востоке страны, сообщают польские СМИ.
"Службы получили сообщение о солдате, который произвел выстрелы в общественном месте в Мельнике", — заявил представитель полиции Подляского воеводства
Томаш Крупа.
"Из этого сообщения следовало, что мужчина стреляет из пистолета в общественном месте. Он был задержан военной полицией", — добавил полицейский.
В свою очередь, Польское радио сообщает, что речь идет о солдате Войск территориальной обороны.
"После того как мужчина выстрелил, он пытался сбежать. Однако его задержали другие солдаты", — говорится в сообщении.
Отмечается, что данных о пострадавших не поступало. По сведениям радио, стрелявший солдат находился в нетрезвом состоянии.