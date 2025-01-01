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Собака Санду сбежала из-за шума от фейерверков - РИА Новости, 01.01.2025
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15:59 01.01.2025 (обновлено: 16:05 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/sobaka-1992239694.html
Собака Санду сбежала из-за шума от фейерверков
Собака Санду сбежала из-за шума от фейерверков - РИА Новости, 01.01.2025
Собака Санду сбежала из-за шума от фейерверков
Пес президента Молдавии Майи Санду по имени Кодруц сбежал, испугавшись громкого шума фейерверков, однако вскоре был найден, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:59:00+03:00
2025-01-01T16:05:00+03:00
в мире
молдавия
австрия
майя санду
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КИШИНЕВ, 1 янв - РИА Новости. Пес президента Молдавии Майи Санду по имени Кодруц сбежал, испугавшись громкого шума фейерверков, однако вскоре был найден, сообщил пресс-секретарь главы молдавского государства Игорь Захаров в своем Telegram-канале. "Сегодня утром с нашим дорогим другом Кодруцем произошел неприятный инцидент. Громкий шум фейерверка напугал его, и он в момент паники выбежал со двора учреждения. Благодарим тех, кто проявил бдительность и оперативно сообщил о местонахождении Кодруца в социальных сетях. Этот жест позволил нашей команде действовать оперативно, и Кодруц был быстро найден в целости и сохранности возле учреждения и возвращен на свое место", - написал Захаров. Он отметил, что этот инцидент напоминает о том, как важно быть ответственными и осознавать, что фейерверки негативно влияют на наших молчаливых друзей. В ноябре 2023 года произошел инцидент, в ходе которого собака главы молдавского государства укусила президента Австрии Ван дер Беллена. Случилось это, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Австрийский президент пытался погладить пса, и тот в ответ укусил его. На встречу с председателем парламента республики Игорем Гросу Ван дер Беллен прибыл уже с заклеенной пластырем рукой. Позже в офисе австрийского главы РИА Новости сообщили, что у президента лишь небольшая рана, и он чувствует себя нормально.
https://ria.ru/20250101/germanija-1992228018.html
https://ria.ru/20250101/feyerverk-1992223363.html
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в мире, молдавия, австрия, майя санду
В мире, Молдавия, Австрия, Майя Санду
Собака Санду сбежала из-за шума от фейерверков

Собака президента Молдавии Санду сбежала, испугавшись фейерверков

© Фото : соцсетиСобака президента Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц
Собака президента Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Фото : соцсети
Собака президента Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 янв - РИА Новости. Пес президента Молдавии Майи Санду по имени Кодруц сбежал, испугавшись громкого шума фейерверков, однако вскоре был найден, сообщил пресс-секретарь главы молдавского государства Игорь Захаров в своем Telegram-канале.
"Сегодня утром с нашим дорогим другом Кодруцем произошел неприятный инцидент. Громкий шум фейерверка напугал его, и он в момент паники выбежал со двора учреждения. Благодарим тех, кто проявил бдительность и оперативно сообщил о местонахождении Кодруца в социальных сетях. Этот жест позволил нашей команде действовать оперативно, и Кодруц был быстро найден в целости и сохранности возле учреждения и возвращен на свое место", - написал Захаров.
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Он отметил, что этот инцидент напоминает о том, как важно быть ответственными и осознавать, что фейерверки негативно влияют на наших молчаливых друзей.
В ноябре 2023 года произошел инцидент, в ходе которого собака главы молдавского государства укусила президента Австрии Ван дер Беллена. Случилось это, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Австрийский президент пытался погладить пса, и тот в ответ укусил его. На встречу с председателем парламента республики Игорем Гросу Ван дер Беллен прибыл уже с заклеенной пластырем рукой. Позже в офисе австрийского главы РИА Новости сообщили, что у президента лишь небольшая рана, и он чувствует себя нормально.
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В миреМолдавияАвстрияМайя Санду
 
 
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