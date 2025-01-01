https://ria.ru/20250101/sobaka-1992239694.html

Собака Санду сбежала из-за шума от фейерверков

Собака Санду сбежала из-за шума от фейерверков - РИА Новости, 01.01.2025

Собака Санду сбежала из-за шума от фейерверков

Пес президента Молдавии Майи Санду по имени Кодруц сбежал, испугавшись громкого шума фейерверков, однако вскоре был найден, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T15:59:00+03:00

2025-01-01T15:59:00+03:00

2025-01-01T16:05:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 янв - РИА Новости. Пес президента Молдавии Майи Санду по имени Кодруц сбежал, испугавшись громкого шума фейерверков, однако вскоре был найден, сообщил пресс-секретарь главы молдавского государства Игорь Захаров в своем Telegram-канале. "Сегодня утром с нашим дорогим другом Кодруцем произошел неприятный инцидент. Громкий шум фейерверка напугал его, и он в момент паники выбежал со двора учреждения. Благодарим тех, кто проявил бдительность и оперативно сообщил о местонахождении Кодруца в социальных сетях. Этот жест позволил нашей команде действовать оперативно, и Кодруц был быстро найден в целости и сохранности возле учреждения и возвращен на свое место", - написал Захаров. Он отметил, что этот инцидент напоминает о том, как важно быть ответственными и осознавать, что фейерверки негативно влияют на наших молчаливых друзей. В ноябре 2023 года произошел инцидент, в ходе которого собака главы молдавского государства укусила президента Австрии Ван дер Беллена. Случилось это, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Австрийский президент пытался погладить пса, и тот в ответ укусил его. На встречу с председателем парламента республики Игорем Гросу Ван дер Беллен прибыл уже с заклеенной пластырем рукой. Позже в офисе австрийского главы РИА Новости сообщили, что у президента лишь небольшая рана, и он чувствует себя нормально.

https://ria.ru/20250101/germanija-1992228018.html

https://ria.ru/20250101/feyerverk-1992223363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, австрия, майя санду