https://ria.ru/20250101/slovakija-1992227248.html

Словацкий энергооператор заявил, что транзит газа не из России будет дороже

Словацкий энергооператор заявил, что транзит газа не из России будет дороже - РИА Новости, 01.01.2025

Словацкий энергооператор заявил, что транзит газа не из России будет дороже

Если в 2025 году поставки российского газа через Украину в Словакию не возобновятся, любой другой вариант будет значительно дороже, заявил крупнейший словацкий... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T12:55:00+03:00

2025-01-01T12:55:00+03:00

2025-01-01T12:55:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 1 янв - РИА Новости. Если в 2025 году поставки российского газа через Украину в Словакию не возобновятся, любой другой вариант будет значительно дороже, заявил крупнейший словацкий энергооператор SPP, говоря о прекращении транзита газа РФ. "С начала обеспечения альтернативных поставок компания говорит, что у диверсификации есть своя цена, и в случае, если в 2025 году не будет на нашу территорию поступать российский газ, любая другая альтернатива будет значительно дороже", - говорится в заявлении компании. Как отмечает словацкий энергооператор, если компании в 2025 году придется закупить весь необходимый объем газа из другого источника и доставить его в Словакию, то это будет на 90 миллионов евро дороже. "Разница обусловлена главным образом платежами за транзит, которые постоянно растут", - добавили в компании.

https://ria.ru/20241226/gaz-1991270423.html

https://ria.ru/20250101/ekspert-1992213907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, словакия, украина, россия