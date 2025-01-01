Словацкий энергооператор заявил, что транзит газа не из России будет дороже
SPP: транзит газа не из России будет для Словакии значительно дороже
© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 1 янв - РИА Новости. Если в 2025 году поставки российского газа через Украину в Словакию не возобновятся, любой другой вариант будет значительно дороже, заявил крупнейший словацкий энергооператор SPP, говоря о прекращении транзита газа РФ.
"С начала обеспечения альтернативных поставок компания говорит, что у диверсификации есть своя цена, и в случае, если в 2025 году не будет на нашу территорию поступать российский газ, любая другая альтернатива будет значительно дороже", - говорится в заявлении компании.
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Как отмечает словацкий энергооператор, если компании в 2025 году придется закупить весь необходимый объем газа из другого источника и доставить его в Словакию, то это будет на 90 миллионов евро дороже.
"Разница обусловлена главным образом платежами за транзит, которые постоянно растут", - добавили в компании.