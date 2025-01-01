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Словацкий энергооператор заявил, что транзит газа не из России будет дороже - РИА Новости, 01.01.2025
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12:55 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/slovakija-1992227248.html
Словацкий энергооператор заявил, что транзит газа не из России будет дороже
Словацкий энергооператор заявил, что транзит газа не из России будет дороже - РИА Новости, 01.01.2025
Словацкий энергооператор заявил, что транзит газа не из России будет дороже
Если в 2025 году поставки российского газа через Украину в Словакию не возобновятся, любой другой вариант будет значительно дороже, заявил крупнейший словацкий... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T12:55:00+03:00
2025-01-01T12:55:00+03:00
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словакия
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БРАТИСЛАВА, 1 янв - РИА Новости. Если в 2025 году поставки российского газа через Украину в Словакию не возобновятся, любой другой вариант будет значительно дороже, заявил крупнейший словацкий энергооператор SPP, говоря о прекращении транзита газа РФ. "С начала обеспечения альтернативных поставок компания говорит, что у диверсификации есть своя цена, и в случае, если в 2025 году не будет на нашу территорию поступать российский газ, любая другая альтернатива будет значительно дороже", - говорится в заявлении компании. Как отмечает словацкий энергооператор, если компании в 2025 году придется закупить весь необходимый объем газа из другого источника и доставить его в Словакию, то это будет на 90 миллионов евро дороже. "Разница обусловлена главным образом платежами за транзит, которые постоянно растут", - добавили в компании.
https://ria.ru/20241226/gaz-1991270423.html
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экономика, словакия, украина, россия
Экономика, Словакия, Украина, Россия
Словацкий энергооператор заявил, что транзит газа не из России будет дороже

SPP: транзит газа не из России будет для Словакии значительно дороже

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 1 янв - РИА Новости. Если в 2025 году поставки российского газа через Украину в Словакию не возобновятся, любой другой вариант будет значительно дороже, заявил крупнейший словацкий энергооператор SPP, говоря о прекращении транзита газа РФ.
"С начала обеспечения альтернативных поставок компания говорит, что у диверсификации есть своя цена, и в случае, если в 2025 году не будет на нашу территорию поступать российский газ, любая другая альтернатива будет значительно дороже", - говорится в заявлении компании.
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Как отмечает словацкий энергооператор, если компании в 2025 году придется закупить весь необходимый объем газа из другого источника и доставить его в Словакию, то это будет на 90 миллионов евро дороже.
"Разница обусловлена главным образом платежами за транзит, которые постоянно растут", - добавили в компании.
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