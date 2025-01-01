https://ria.ru/20250101/shtraf-1992198916.html

В России выросли штрафы за нарушения ПДД

В России выросли штрафы за нарушения ПДД - РИА Новости, 01.01.2025

В России выросли штрафы за нарушения ПДД

В России с 1 января 2025 года вырастут штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости, выезд на "встречку" и управление... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T00:14:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В России с 1 января 2025 года вырастут штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости, выезд на "встречку" и управление машиной в состоянии опьянения. Соответствующие поправки в КоАП РФ были приняты в декабре прошлого года. За превышение скорости от 20 до 40 километров в час граждане теперь будут вынуждены платить штраф в размере 750 рублей (раньше 500 рублей). За превышение установленной скорости движения транспортного средства от 40 до 60 километров штраф составит от 1500 до 2000 рублей (раньше от 1 до 1,5 тысяч), а за превышение от 60 до 80 километров - от 3000 до 3750 рублей (раньше от 2000 до 2500 рублей). Если же скорость была превышена более чем на 80 километров, то штраф будет 7500 рублей вместо прежних 5000 рублей. Согласно закону, теперь скидка на оплату штрафа за нарушения ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25% (в 2024 году она составляла 50%, а оплатить штраф можно было в течении 20 дней). Штрафы за управление автотранспортном в состоянии опьянения и за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение выросли с 30 до 45 тысяч рублей. За выезд машины на встречную полосу штраф вырос до 7500 рублей, при объезде препятствия по встречной полосе - от 1500 до 2250 тысяч рублей. Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика повысили с одной до полутора тысяч рублей. Нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, а также движение по обочинам теперь будут караться штрафом на сумму до 2250 рублей. Штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, увеличился с 500 до 750 рублей. За движение по полосе для маршрутных транспортных средств будут штрафовать на сумму до 2250 рублей. Штраф за повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего ДТП составит от 3750 до 7500 рублей. Кроме того, появился новый штраф - за повторную езду без ОСАГО. Нарушителя теперь будут штрафовать в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20241226/zakon-1991486909.html

https://ria.ru/20241210/shtrafy-1988410022.html

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