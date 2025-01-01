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Шор призвал не допускать разъединения Западом постсоветских стран - РИА Новости, 01.01.2025
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17:39 01.01.2025 (обновлено: 17:40 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/shor-1992252699.html
Шор призвал не допускать разъединения Западом постсоветских стран
Шор призвал не допускать разъединения Западом постсоветских стран - РИА Новости, 01.01.2025
Шор призвал не допускать разъединения Западом постсоветских стран
Нельзя допустить разъединения Западом постсоветского пространства, у этих стран общая история и корни, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа"... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:39:00+03:00
2025-01-01T17:40:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
илан шор
александр стояногло
запад
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Нельзя допустить разъединения Западом постсоветского пространства, у этих стран общая история и корни, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Я обращаюсь ко всем постсоветским странам и, конечно, к жителям родной Молдовы. Сегодня Запад пытается нас разъединить. Мы видим, как это ухудшает жизнь людей. И не должны допустить этого раскола. У нас общие корни, общая история", - сказал он в новогоднем обращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, враги сделали всё, чтобы жизнь постсоветских стран стала хуже, чтобы произошло разъединение. На примере Молдавии можно увидеть, что люди должны думать, смогут ли они пережить зиму, потому что газа либо нет, либо он будет очень дорогой, отметил Шор. "Представьте себе, насколько могло бы быть хорошо, если бы были единым целым, единым постсоветским пространством, когда ресурсы были бы для всех, когда люди получали бы пенсии, когда хватало бы работы абсолютно всем.. Мы - единое целое. Были, есть и будем. Я уверен, что 2025 год станет годом, когда мы начнем воссоединение, настоящее, не на словах… Со своей стороны, дорогие друзья, я обещаю, что я сделаю всё, что в моих силах, для того, чтобы это объединение состоялось", - подчеркнул Шор. Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учета голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду - 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов.
https://ria.ru/20241227/moldaviya-1991701773.html
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в мире, молдавия, майя санду, илан шор, александр стояногло, запад
В мире, Молдавия, Майя Санду, Илан Шор, Александр Стояногло, Запад
Шор призвал не допускать разъединения Западом постсоветских стран

Шор: нельзя допустить разъединения Западом постсоветского пространства

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Нельзя допустить разъединения Западом постсоветского пространства, у этих стран общая история и корни, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Я обращаюсь ко всем постсоветским странам и, конечно, к жителям родной Молдовы. Сегодня Запад пытается нас разъединить. Мы видим, как это ухудшает жизнь людей. И не должны допустить этого раскола. У нас общие корни, общая история", - сказал он в новогоднем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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По его словам, враги сделали всё, чтобы жизнь постсоветских стран стала хуже, чтобы произошло разъединение. На примере Молдавии можно увидеть, что люди должны думать, смогут ли они пережить зиму, потому что газа либо нет, либо он будет очень дорогой, отметил Шор.
"Представьте себе, насколько могло бы быть хорошо, если бы были единым целым, единым постсоветским пространством, когда ресурсы были бы для всех, когда люди получали бы пенсии, когда хватало бы работы абсолютно всем.. Мы - единое целое. Были, есть и будем. Я уверен, что 2025 год станет годом, когда мы начнем воссоединение, настоящее, не на словах… Со своей стороны, дорогие друзья, я обещаю, что я сделаю всё, что в моих силах, для того, чтобы это объединение состоялось", - подчеркнул Шор.
Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учета голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду - 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов.
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Молдавия рискует остаться без российского газа, заявил Шор
25 декабря 2024, 16:13
 
В миреМолдавияМайя СандуИлан ШорАлександр СтояноглоЗапад
 
 
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