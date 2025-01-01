https://ria.ru/20250101/shor-1992252699.html

Шор призвал не допускать разъединения Западом постсоветских стран

Шор призвал не допускать разъединения Западом постсоветских стран - РИА Новости, 01.01.2025

Шор призвал не допускать разъединения Западом постсоветских стран

Нельзя допустить разъединения Западом постсоветского пространства, у этих стран общая история и корни, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа"... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T17:39:00+03:00

2025-01-01T17:39:00+03:00

2025-01-01T17:40:00+03:00

в мире

молдавия

майя санду

илан шор

александр стояногло

запад

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Нельзя допустить разъединения Западом постсоветского пространства, у этих стран общая история и корни, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Я обращаюсь ко всем постсоветским странам и, конечно, к жителям родной Молдовы. Сегодня Запад пытается нас разъединить. Мы видим, как это ухудшает жизнь людей. И не должны допустить этого раскола. У нас общие корни, общая история", - сказал он в новогоднем обращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, враги сделали всё, чтобы жизнь постсоветских стран стала хуже, чтобы произошло разъединение. На примере Молдавии можно увидеть, что люди должны думать, смогут ли они пережить зиму, потому что газа либо нет, либо он будет очень дорогой, отметил Шор. "Представьте себе, насколько могло бы быть хорошо, если бы были единым целым, единым постсоветским пространством, когда ресурсы были бы для всех, когда люди получали бы пенсии, когда хватало бы работы абсолютно всем.. Мы - единое целое. Были, есть и будем. Я уверен, что 2025 год станет годом, когда мы начнем воссоединение, настоящее, не на словах… Со своей стороны, дорогие друзья, я обещаю, что я сделаю всё, что в моих силах, для того, чтобы это объединение состоялось", - подчеркнул Шор. Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учета голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду - 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов.

https://ria.ru/20241227/moldaviya-1991701773.html

https://ria.ru/20241225/moldavija-1991281323.html

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в мире, молдавия, майя санду, илан шор, александр стояногло, запад