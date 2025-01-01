Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье от теплоснабжения отключили ряд школ и детсадов - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 01.01.2025 (обновлено: 18:56 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/shkoly-1992259067.html
В Приднестровье от теплоснабжения отключили ряд школ и детсадов
В Приднестровье от теплоснабжения отключили ряд школ и детсадов - РИА Новости, 01.01.2025
В Приднестровье от теплоснабжения отключили ряд школ и детсадов
Глава Минэкономразвития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник в ходе заседания оперштаба сообщил об отключении от... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T18:55:00+03:00
2025-01-01T18:56:00+03:00
в мире
украина
молдавия
ссср
вадим красносельский
газпром
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
приднестровская молдавская республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148801/13/1488011352_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_da1ce034e9e57e17ec900c2927809699.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Глава Минэкономразвития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник в ходе заседания оперштаба сообщил об отключении от теплоснабжения 131 школа и 147 детсадов из-за приостановки поставок газа, сообщила пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского. Ранее Российская компания "Газпром" сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". "В последние дни минувшего года тепловики в плановом режиме отключили от системы теплоснабжения 131 школу, 147 детских садов, 130 административных зданий органов государственной власти и управления", - сказал Оболоник. По его словам, заблаговременно сформированного резерва хватит для обеспечения газом объектов, не подлежащих отключению, до 20 января по югу республики и до 10 января – в северных районах. На данный момент в трубе 13 миллионов кубов газа. Министр уточнил, что сотрудники "Тираспольтрансгаз" проводят работу по отключению газоснабжения. "74900 абонентов будут или уже отключены, 116000 будут пока получать ограниченное количество газа (в основном это жильцы многоэтажек для возможности использования газовых кухонных плит)", - сказал Оболоник. Он подчеркнул, что разный подход – это "не социальное, а техническое решение, от которого зависит дальнейшее функционирование системы газоснабжения". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250101/moldaviya-1992250168.html
https://ria.ru/20241230/moldaviya-1992106789.html
https://ria.ru/20250101/energiya-1992252547.html
украина
молдавия
ссср
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148801/13/1488011352_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_376ee407951f695ae7eff64ef67a464a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, молдавия, ссср, вадим красносельский, газпром, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), приднестровская молдавская республика
В мире, Украина, Молдавия, СССР, Вадим Красносельский, Газпром, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Приднестровская Молдавская Республика
В Приднестровье от теплоснабжения отключили ряд школ и детсадов

В Приднестровье от теплоснабжения отключили 131 школу и 147 детсадов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТрубопровод газохранилища
Трубопровод газохранилища - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Трубопровод газохранилища. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Глава Минэкономразвития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник в ходе заседания оперштаба сообщил об отключении от теплоснабжения 131 школа и 147 детсадов из-за приостановки поставок газа, сообщила пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского.
Ранее Российская компания "Газпром" сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины".
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Молдавия намерена закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома"
Вчера, 17:15
"В последние дни минувшего года тепловики в плановом режиме отключили от системы теплоснабжения 131 школу, 147 детских садов, 130 административных зданий органов государственной власти и управления", - сказал Оболоник.
По его словам, заблаговременно сформированного резерва хватит для обеспечения газом объектов, не подлежащих отключению, до 20 января по югу республики и до 10 января – в северных районах. На данный момент в трубе 13 миллионов кубов газа.
Знак опасности на ограде электроподстанции - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
ГРЭС в Приднестровье прекратит поставлять электроэнергию в Молдавию
30 декабря 2024, 20:36
Министр уточнил, что сотрудники "Тираспольтрансгаз" проводят работу по отключению газоснабжения. "74900 абонентов будут или уже отключены, 116000 будут пока получать ограниченное количество газа (в основном это жильцы многоэтажек для возможности использования газовых кухонных плит)", - сказал Оболоник.
Он подчеркнул, что разный подход – это "не социальное, а техническое решение, от которого зависит дальнейшее функционирование системы газоснабжения".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Молдавия зарезервировала необходимое количество электроэнергии в Румынии
Вчера, 17:39
 
В миреУкраинаМолдавияСССРВадим КрасносельскийГазпромМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Приднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала