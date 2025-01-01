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В Шебекино после обстрела ВСУ нарушено электроснабжение - РИА Новости, 01.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:24 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/shebekino-1992261932.html
В Шебекино после обстрела ВСУ нарушено электроснабжение
В Шебекино после обстрела ВСУ нарушено электроснабжение - РИА Новости, 01.01.2025
В Шебекино после обстрела ВСУ нарушено электроснабжение
ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, зафиксировано отключение электроэнергии на шести улицах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T19:24:00+03:00
2025-01-01T19:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, зафиксировано отключение электроэнергии на шести улицах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают наносить удары по Шебекинскому округу. В результате обстрела на территории города Шебекино зафиксировано частичное отключение электроэнергии на шести улицах. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор также сообщил, что два человека обратились за медицинской помощью после обстрелов Шебекино во вторник. "Одному пострадавшему диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение живота — дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Второго мужчину с баротравмой и сотрясением головного мозга после оказания медицинской помощи бригада СМП доставит в городскую больницу №2 Белгорода", - уточнил Гладков.
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Шебекино после обстрела ВСУ нарушено электроснабжение

Гладков: после обстрела ВСУ в белгородском Шебекино нарушено электроснабжение

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, зафиксировано отключение электроэнергии на шести улицах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"ВСУ продолжают наносить удары по Шебекинскому округу. В результате обстрела на территории города Шебекино зафиксировано частичное отключение электроэнергии на шести улицах. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор также сообщил, что два человека обратились за медицинской помощью после обстрелов Шебекино во вторник.
"Одному пострадавшему диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение живота — дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Второго мужчину с баротравмой и сотрясением головного мозга после оказания медицинской помощи бригада СМП доставит в городскую больницу №2 Белгорода", - уточнил Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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