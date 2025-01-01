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В Шебекино после обстрела ВСУ нарушено электроснабжение
В Шебекино после обстрела ВСУ нарушено электроснабжение - РИА Новости, 01.01.2025
В Шебекино после обстрела ВСУ нарушено электроснабжение
ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, зафиксировано отключение электроэнергии на шести улицах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T19:24:00+03:00
2025-01-01T19:24:00+03:00
2025-01-01T19:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, зафиксировано отключение электроэнергии на шести улицах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают наносить удары по Шебекинскому округу. В результате обстрела на территории города Шебекино зафиксировано частичное отключение электроэнергии на шести улицах. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор также сообщил, что два человека обратились за медицинской помощью после обстрелов Шебекино во вторник. "Одному пострадавшему диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение живота — дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Второго мужчину с баротравмой и сотрясением головного мозга после оказания медицинской помощи бригада СМП доставит в городскую больницу №2 Белгорода", - уточнил Гладков.
https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
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В Шебекино после обстрела ВСУ нарушено электроснабжение
Гладков: после обстрела ВСУ в белгородском Шебекино нарушено электроснабжение