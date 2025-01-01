"Выгребная яма". СМИ раскрыли неудобную правду об Украине
SC: Украина стала оплотом преступности и коррупции
© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украина с подачи Запада превратилась в оплот преступности и коррупции, пишет Strategic Culture.
Отмечается, что европейские лидеры получают огромную выгоду от афер, которые проворачиваются через киевский режим, поэтому поддерживают фантазию о "благородной Украине, защищающей Европу от российской агрессии", игнорируя нужды и мнения собственных граждан.
В декабре американская газета Hill обвинила Владимира Зеленского и других украинских чиновников в растрате американской военной помощи и призвала наказать их за коррупцию.
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В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе 2024 года сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
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