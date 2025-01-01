https://ria.ru/20250101/sc-1992218406.html

"Выгребная яма". СМИ раскрыли неудобную правду об Украине

"Выгребная яма". СМИ раскрыли неудобную правду об Украине - РИА Новости, 01.01.2025

"Выгребная яма". СМИ раскрыли неудобную правду об Украине

Украина с подачи Запада превратилась в оплот преступности и коррупции, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T10:49:00+03:00

2025-01-01T10:49:00+03:00

2025-01-01T15:34:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украина с подачи Запада превратилась в оплот преступности и коррупции, пишет Strategic Culture."Украина — это выгребная яма коррупции и преступности, черная дыра для мошенничества, от многомиллиардного отмывания денег через торговлю оружием НАТО до телефонного, от удержания Европы в заложниках без газа до сбития пассажирских самолетов ради двойных схем", — говорится в материале.Отмечается, что европейские лидеры получают огромную выгоду от афер, которые проворачиваются через киевский режим, поэтому поддерживают фантазию о "благородной Украине, защищающей Европу от российской агрессии", игнорируя нужды и мнения собственных граждан.В декабре американская газета Hill обвинила Владимира Зеленского и других украинских чиновников в растрате американской военной помощи и призвала наказать их за коррупцию.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе 2024 года сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.

https://ria.ru/20250101/panchenko-1992211922.html

https://ria.ru/20241231/lafonten-1992154241.html

https://ria.ru/20241230/korrputsiya-1992076965.html

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в мире, украина, европа, владимир зеленский, нато