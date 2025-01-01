https://ria.ru/20250101/samolet-1992222490.html

Данные речевого самописца с упавшего в Муане самолета полностью извлекли

Данные речевого самописца с упавшего в Муане самолета полностью извлекли - РИА Новости, 01.01.2025

Данные речевого самописца с упавшего в Муане самолета полностью извлекли

Данные речевого самописца кабины пилотов с разбившегося самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air были полностью извлечены и в настоящее время анализируются, РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T11:39:00+03:00

2025-01-01T11:39:00+03:00

2025-01-01T11:39:00+03:00

в мире

южная корея

муан

сша

boeing 737-800

авиакатастрофа в муане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1991970707_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_60685bc32af0754d92461e1accfe494d.jpg

СЕУЛ, 1 янв – РИА Новости. Данные речевого самописца кабины пилотов с разбившегося самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air были полностью извлечены и в настоящее время анализируются, сообщило в среду министерство транспорта Республики Корея. 29 декабря Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. 179 человек погибли, двое выжили. С разбившегося самолета были извлечены оба самописца - бортовой и речевой. "Мы завершили извлечение голосовых данных и сегодня начнем работу по их преобразованию в голосовые файлы", - говорится в сообщении министерства. Для извлечения данных из бортового самописца может потребоваться больше времени. Сообщается, что он получил некоторые внешние повреждения, а вот речевой самописец кабины пилотов был найден в относительно хорошем состоянии. Как сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на правительственные источники, над расследованием работают как южнокорейские чиновники, так и представители США. В страну прибыли пять следователей из Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) и четверо от компании Boeing. Было сформировано совместное подразделение специалистов из США и 12 человек от министерства транспорта Южной Кореи для расследования авиакатастрофы. Они развернули временный штаб в аэропорту и ведет следствие на месте происшествия. Сообщается, что на начальном этапе внимание сосредоточено на навигационной системе, которая помогает при посадке самолета, известной как локализатор. Он был установлен недалеко от конца взлетно-посадочной полосы и имел бетонное основание. Есть предположения, что конструкция привела к увеличению числа жертв авиакатастрофы, так как самолет выехав за полосу врезался в локализатор и проехал сквозь него, в итоге врезавшись во внешнее ограждение аэропорта и загорелся.

https://ria.ru/20241231/faktory-1992122107.html

https://ria.ru/20241230/problemy-1992037638.html

южная корея

муан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, муан, сша, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане