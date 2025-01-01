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Сальдо рассказал о бегстве украинцев в Россию через страны Европы
Сальдо рассказал о бегстве украинцев в Россию через страны Европы - РИА Новости, 01.01.2025
Сальдо рассказал о бегстве украинцев в Россию через страны Европы
Большинство украинцев бегут в Россию транзитом через страны Европы, так как киевский режим напрямую их не выпускает, заявил РИА Новости губернатор Херсонской... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:35:00+03:00
2025-01-01T15:35:00+03:00
2025-01-01T15:35:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Большинство украинцев бегут в Россию транзитом через страны Европы, так как киевский режим напрямую их не выпускает, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Большинство тех, кто бежит от киевского режима к нам, делают это транзитом через Европу. В Россию простых украинцев режим Зеленского не выпускает", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , европа, владимир сальдо, в мире
Россия, Херсонская область , Европа, Владимир Сальдо, В мире
Сальдо рассказал о бегстве украинцев в Россию через страны Европы
Сальдо: большинство украинцев бегут в Россию транзитом через страны Европы