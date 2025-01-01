https://ria.ru/20250101/saldo-1992237486.html

Сальдо рассказал о бегстве украинцев в Россию через страны Европы

Сальдо рассказал о бегстве украинцев в Россию через страны Европы - РИА Новости, 01.01.2025

Сальдо рассказал о бегстве украинцев в Россию через страны Европы

Большинство украинцев бегут в Россию транзитом через страны Европы, так как киевский режим напрямую их не выпускает, заявил РИА Новости губернатор Херсонской... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T15:35:00+03:00

2025-01-01T15:35:00+03:00

2025-01-01T15:35:00+03:00

россия

херсонская область

европа

владимир сальдо

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c5441dadacba9e61a705eac6d46f8bf1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Большинство украинцев бегут в Россию транзитом через страны Европы, так как киевский режим напрямую их не выпускает, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Большинство тех, кто бежит от киевского режима к нам, делают это транзитом через Европу. В Россию простых украинцев режим Зеленского не выпускает", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250101/ac-1992223810.html

россия

херсонская область

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсонская область , европа, владимир сальдо, в мире