https://ria.ru/20250101/rzhd-1992205012.html

РЖД обновили правила перевозки животных в пассажирских поездах

РЖД обновили правила перевозки животных в пассажирских поездах - РИА Новости, 01.01.2025

РЖД обновили правила перевозки животных в пассажирских поездах

Холдинг РЖД с января 2025 года обновил некоторые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T04:52:00+03:00

2025-01-01T04:52:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Холдинг РЖД с января 2025 года обновил некоторые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. О вступающих в силу с начала года новшествах рассказывал замгендиректора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Станислав Зотин. Компания осуществляет почти все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в России. В частности, пассажирам поездов ФПК с 1 января текущего года можно провозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест. Вагон повышенной комфортности имеет четыре места в каждом купе, а в стоимость включено питание (ужин или завтрак, вода, чай), постельные принадлежности, дорожный набор, тапочки, газеты и журналы. В купе в том числе есть телевизор, розетки 220В, система кондиционирования. До 31 декабря 2024 года провозить питомца можно было только с выкупом всех мест в таком купе. В ФПК уточняли РИА Новости, что перевозить по новым правилам можно только мелких животных и в переноске, крупную собаку перевозят по старым правилам. Подумали в компании и о пассажирах, которые хотят заранее знать, что рядом с ними будет ехать чей-то питомец. РЖД еще в 2024 году сделали такую опцию: при покупке билетов на сайте можно узнать о проезде животного на соседних местах - на схеме вагона они выделены темно-серым цветом. Нажав на место, пассажир может узнать, какой питомец поедет и даже его маршрут. Еще одним нововведением с этого года является то, что при выкупе целого купе для перевозки крупной собаки надо оформить билет на животное. Он будет бесплатным. Ранее этого в данном случае не требовалось. Также при выкупе всего купе пассажир теперь может перевозить до четырех крупных собак или переносок с животными, независимо от количества занятых мест.

https://ria.ru/20241212/fpk-1988892013.html

https://ria.ru/20240529/rzhd-1949095206.html

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