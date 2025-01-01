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РЖД обновили правила перевозки животных в пассажирских поездах - РИА Новости, 01.01.2025
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04:52 01.01.2025 (обновлено: 09:06 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/rzhd-1992205012.html
РЖД обновили правила перевозки животных в пассажирских поездах
РЖД обновили правила перевозки животных в пассажирских поездах - РИА Новости, 01.01.2025
РЖД обновили правила перевозки животных в пассажирских поездах
Холдинг РЖД с января 2025 года обновил некоторые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T04:52:00+03:00
2025-01-01T09:06:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Холдинг РЖД с января 2025 года обновил некоторые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. О вступающих в силу с начала года новшествах рассказывал замгендиректора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Станислав Зотин. Компания осуществляет почти все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в России. В частности, пассажирам поездов ФПК с 1 января текущего года можно провозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест. Вагон повышенной комфортности имеет четыре места в каждом купе, а в стоимость включено питание (ужин или завтрак, вода, чай), постельные принадлежности, дорожный набор, тапочки, газеты и журналы. В купе в том числе есть телевизор, розетки 220В, система кондиционирования. До 31 декабря 2024 года провозить питомца можно было только с выкупом всех мест в таком купе. В ФПК уточняли РИА Новости, что перевозить по новым правилам можно только мелких животных и в переноске, крупную собаку перевозят по старым правилам. Подумали в компании и о пассажирах, которые хотят заранее знать, что рядом с ними будет ехать чей-то питомец. РЖД еще в 2024 году сделали такую опцию: при покупке билетов на сайте можно узнать о проезде животного на соседних местах - на схеме вагона они выделены темно-серым цветом. Нажав на место, пассажир может узнать, какой питомец поедет и даже его маршрут. Еще одним нововведением с этого года является то, что при выкупе целого купе для перевозки крупной собаки надо оформить билет на животное. Он будет бесплатным. Ранее этого в данном случае не требовалось. Также при выкупе всего купе пассажир теперь может перевозить до четырех крупных собак или переносок с животными, независимо от количества занятых мест.
https://ria.ru/20241212/fpk-1988892013.html
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РЖД
РЖД обновили правила перевозки животных в пассажирских поездах

РЖД обновили правила перевозки животных в поездах дальнего следования

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПоезда на Транссибирской железнодорожной магистрали в Хакасии
Поезда на Транссибирской железнодорожной магистрали в Хакасии - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Поезда на Транссибирской железнодорожной магистрали в Хакасии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Холдинг РЖД с января 2025 года обновил некоторые правила перевозки животных в поездах дальнего следования.
О вступающих в силу с начала года новшествах рассказывал замгендиректора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Станислав Зотин. Компания осуществляет почти все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в России.
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В поездах ФПК разрешат провозить животных без выкупа всех мест
12 декабря 2024, 18:40
В частности, пассажирам поездов ФПК с 1 января текущего года можно провозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест. Вагон повышенной комфортности имеет четыре места в каждом купе, а в стоимость включено питание (ужин или завтрак, вода, чай), постельные принадлежности, дорожный набор, тапочки, газеты и журналы. В купе в том числе есть телевизор, розетки 220В, система кондиционирования. До 31 декабря 2024 года провозить питомца можно было только с выкупом всех мест в таком купе.
В ФПК уточняли РИА Новости, что перевозить по новым правилам можно только мелких животных и в переноске, крупную собаку перевозят по старым правилам.
Подумали в компании и о пассажирах, которые хотят заранее знать, что рядом с ними будет ехать чей-то питомец. РЖД еще в 2024 году сделали такую опцию: при покупке билетов на сайте можно узнать о проезде животного на соседних местах - на схеме вагона они выделены темно-серым цветом. Нажав на место, пассажир может узнать, какой питомец поедет и даже его маршрут.
Еще одним нововведением с этого года является то, что при выкупе целого купе для перевозки крупной собаки надо оформить билет на животное. Он будет бесплатным. Ранее этого в данном случае не требовалось.
Также при выкупе всего купе пассажир теперь может перевозить до четырех крупных собак или переносок с животными, независимо от количества занятых мест.
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