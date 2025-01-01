https://ria.ru/20250101/rvsn-1992202562.html

РВСН в 2025 году выйдут на новые рубежи развития, заявил Каракаев

РВСН в 2025 году выйдут на новые рубежи развития, заявил Каракаев - РИА Новости, 01.01.2025

РВСН в 2025 году выйдут на новые рубежи развития, заявил Каракаев

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2025 году выйдут на новые рубежи выполнения планов своего развития, заявил в поздравлении личному составу... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T02:05:00+03:00

2025-01-01T02:05:00+03:00

2025-01-01T02:05:00+03:00

россия

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985274372_0:0:2760:1554_1920x0_80_0_0_4c8d1074ace24c17a384724460626448.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2025 году выйдут на новые рубежи выполнения планов своего развития, заявил в поздравлении личному составу войск и ветеранам с Новым годом и Рождеством командующий РВСН Сергей Каракаев. "Уверен, что в Новом году стратегические ракетчики, идя на встречу 80-летию Великой Победы, будут действовать с еще большим настроем и выйдут на новые рубежи в выполнении планов развития войск. От профессионализма, усилий и вклада каждого из нас зависит настоящее и будущее России, будущее наших детей, внуков и правнуков. Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, веры, надежды и любви, улыбок и радости, светлых красок жизни, ярких и радостных событий, оптимизма и мирного неба. Всего вам самого наилучшего. С Новым годом", - цитирует слова командующего департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Он высказал благодарность каждому военнослужащему и обратил внимание на то, что особые слова благодарности заслуживают те, кто в праздничные дни исполняет служебный и воинский долг и несет боевое дежурство, обеспечивая безопасность страны. "Светлые, радостные впечатления живут в нас с детства, и эти чудесные новогодние мгновения между прошлым и будущим возвращаются каждый Новый год. Мы ждём их с радостью и волнением, верим в самое лучшее и светлое. Атмосфера добра, внимания и щедрости согревает наши сердца, открывает их для светлых помыслов и благородных дел, вселяет надежду на преодоление невзгод", - добавил Каракаев.

https://ria.ru/20241217/rvsny-1989571222.html

https://ria.ru/20241217/formirovaniya-1989569456.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения