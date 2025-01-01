https://ria.ru/20250101/rvsn-1992202562.html
РВСН в 2025 году выйдут на новые рубежи развития, заявил Каракаев
РВСН в 2025 году выйдут на новые рубежи развития, заявил Каракаев - РИА Новости, 01.01.2025
РВСН в 2025 году выйдут на новые рубежи развития, заявил Каракаев
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2025 году выйдут на новые рубежи выполнения планов своего развития, заявил в поздравлении личному составу... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T02:05:00+03:00
2025-01-01T02:05:00+03:00
2025-01-01T02:05:00+03:00
россия
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2025 году выйдут на новые рубежи выполнения планов своего развития, заявил в поздравлении личному составу войск и ветеранам с Новым годом и Рождеством командующий РВСН Сергей Каракаев. "Уверен, что в Новом году стратегические ракетчики, идя на встречу 80-летию Великой Победы, будут действовать с еще большим настроем и выйдут на новые рубежи в выполнении планов развития войск. От профессионализма, усилий и вклада каждого из нас зависит настоящее и будущее России, будущее наших детей, внуков и правнуков. Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, веры, надежды и любви, улыбок и радости, светлых красок жизни, ярких и радостных событий, оптимизма и мирного неба. Всего вам самого наилучшего. С Новым годом", - цитирует слова командующего департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Он высказал благодарность каждому военнослужащему и обратил внимание на то, что особые слова благодарности заслуживают те, кто в праздничные дни исполняет служебный и воинский долг и несет боевое дежурство, обеспечивая безопасность страны. "Светлые, радостные впечатления живут в нас с детства, и эти чудесные новогодние мгновения между прошлым и будущим возвращаются каждый Новый год. Мы ждём их с радостью и волнением, верим в самое лучшее и светлое. Атмосфера добра, внимания и щедрости согревает наши сердца, открывает их для светлых помыслов и благородных дел, вселяет надежду на преодоление невзгод", - добавил Каракаев.
https://ria.ru/20241217/rvsny-1989571222.html
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россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения
Россия, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения
РВСН в 2025 году выйдут на новые рубежи развития, заявил Каракаев
Каракаев: РВСН в 2025 году выйдут на новые рубежи выполнения планов развития
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2025 году выйдут на новые рубежи выполнения планов своего развития, заявил в поздравлении личному составу войск и ветеранам с Новым годом и Рождеством командующий РВСН Сергей Каракаев.
"Уверен, что в Новом году стратегические ракетчики, идя на встречу 80-летию Великой Победы, будут действовать с еще большим настроем и выйдут на новые рубежи в выполнении планов развития войск. От профессионализма, усилий и вклада каждого из нас зависит настоящее и будущее России, будущее наших детей, внуков и правнуков. Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, веры, надежды и любви, улыбок и радости, светлых красок жизни, ярких и радостных событий, оптимизма и мирного неба. Всего вам самого наилучшего. С Новым годом", - цитирует слова командующего департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Он высказал благодарность каждому военнослужащему и обратил внимание на то, что особые слова благодарности заслуживают те, кто в праздничные дни исполняет служебный и воинский долг и несет боевое дежурство, обеспечивая безопасность страны.
"Светлые, радостные впечатления живут в нас с детства, и эти чудесные новогодние мгновения между прошлым и будущим возвращаются каждый Новый год. Мы ждём их с радостью и волнением, верим в самое лучшее и светлое. Атмосфера добра, внимания и щедрости согревает наши сердца, открывает их для светлых помыслов и благородных дел, вселяет надежду на преодоление невзгод", - добавил Каракаев.