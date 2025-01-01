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В России начали продажу полисов долевого страхования жизни - РИА Новости, 01.01.2025
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01:15 01.01.2025 (обновлено: 02:01 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/rossiya-1992201078.html
В России начали продажу полисов долевого страхования жизни
В России начали продажу полисов долевого страхования жизни - РИА Новости, 01.01.2025
В России начали продажу полисов долевого страхования жизни
Полисы долевого страхования жизни (ДСЖ) начнут продавать в России с 1 января 2025 года, с этого же момента при заключении договора ДСЖ страховщики обязаны... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T01:15:00+03:00
2025-01-01T02:01:00+03:00
экономика
россия
евгений уфимцев
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Полисы долевого страхования жизни (ДСЖ) начнут продавать в России с 1 января 2025 года, с этого же момента при заключении договора ДСЖ страховщики обязаны предоставлять потребителям ключевой информационный документ с описанием условий и рисков продукта. Соответствующий федеральный закон и указание Банка России вступили в силу. ДСЖ предполагает две составные части внутри себя: страховую и инвестиционную, работающие вместе. Инвестиционная часть будет работать за счет направления части уплаченной страховой премии в выбранные активы – инвестиционные паи открытых либо закрытых паевых инвестиционных фондов – и получения дохода в зависимости от их рыночной стоимости. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев ранее отмечал, что этот новый вид страхования от инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) отличается более прозрачным расчетом инвестиционного дохода, который получает клиент по этому договору. Кроме того, паями ПИФа владеет не страховщик, а сам клиент – страхователь, что также придает дополнительную уверенность в продукте. Как говорится в указании Банка России, при заключении договора ДСЖ страховщики обязаны предоставлять потребителям ключевой информационный документ с описанием условий и рисков продукта. В нем в том числе должно быть указано, какая часть денег направляется на страхование жизни, а какая - на инвестирование, какие сделки допускаются с паями ПИФ, какие комиссии и в каком размере при этом взимаются страховщиком. На следующий день после заключения договора страховщик должен напомнить клиенту, что ДСЖ - не банковский вклад, у потребителя есть возможность отказаться от полиса в период охлаждения и получить обратно деньги. Если клиент отказывается от услуги в течение 4 дней, то ему вернется вся внесенная сумма - и страховая, и инвестиционная части премии, даже если стоимость приобретенных паев успела снизиться. Если расторжение договора происходит в течение 30 дней, то клиент может рассчитывать на получение страховой части премии и на погашение паев по текущей стоимости. Клиент сможет отказаться от договора и вернуть страховую премию, если за год с паями будет совершено шесть и более операций по обмену или погашению. Эта норма введена для того, чтобы страховщик не использовал изменение инвестиционной стратегии для получения дополнительных комиссий с клиента. Кроме того, регулятор ограничил перечень исключений из страхового покрытия. Страховщики могут быть освобождены от страховой выплаты только при наступлении событий, которые связаны с алкогольным, наркотическим или токсическим отравлением застрахованного. Компенсацию по страховому случаю компании обязаны выплачивать в течение 30 дней.
https://ria.ru/20241212/minfin-1988729170.html
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экономика, россия, евгений уфимцев
Экономика, Россия, Евгений Уфимцев
В России начали продажу полисов долевого страхования жизни

В России с 1 января 2025 года начали продавать полисы долевого страхования жизни

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПолис обязательного медицинского страхования
Полис обязательного медицинского страхования - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Полис обязательного медицинского страхования. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Полисы долевого страхования жизни (ДСЖ) начнут продавать в России с 1 января 2025 года, с этого же момента при заключении договора ДСЖ страховщики обязаны предоставлять потребителям ключевой информационный документ с описанием условий и рисков продукта. Соответствующий федеральный закон и указание Банка России вступили в силу.
ДСЖ предполагает две составные части внутри себя: страховую и инвестиционную, работающие вместе. Инвестиционная часть будет работать за счет направления части уплаченной страховой премии в выбранные активы – инвестиционные паи открытых либо закрытых паевых инвестиционных фондов – и получения дохода в зависимости от их рыночной стоимости.
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Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев ранее отмечал, что этот новый вид страхования от инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) отличается более прозрачным расчетом инвестиционного дохода, который получает клиент по этому договору. Кроме того, паями ПИФа владеет не страховщик, а сам клиент – страхователь, что также придает дополнительную уверенность в продукте.
Как говорится в указании Банка России, при заключении договора ДСЖ страховщики обязаны предоставлять потребителям ключевой информационный документ с описанием условий и рисков продукта. В нем в том числе должно быть указано, какая часть денег направляется на страхование жизни, а какая - на инвестирование, какие сделки допускаются с паями ПИФ, какие комиссии и в каком размере при этом взимаются страховщиком.
На следующий день после заключения договора страховщик должен напомнить клиенту, что ДСЖ - не банковский вклад, у потребителя есть возможность отказаться от полиса в период охлаждения и получить обратно деньги. Если клиент отказывается от услуги в течение 4 дней, то ему вернется вся внесенная сумма - и страховая, и инвестиционная части премии, даже если стоимость приобретенных паев успела снизиться.
Если расторжение договора происходит в течение 30 дней, то клиент может рассчитывать на получение страховой части премии и на погашение паев по текущей стоимости. Клиент сможет отказаться от договора и вернуть страховую премию, если за год с паями будет совершено шесть и более операций по обмену или погашению. Эта норма введена для того, чтобы страховщик не использовал изменение инвестиционной стратегии для получения дополнительных комиссий с клиента.
Кроме того, регулятор ограничил перечень исключений из страхового покрытия. Страховщики могут быть освобождены от страховой выплаты только при наступлении событий, которые связаны с алкогольным, наркотическим или токсическим отравлением застрахованного. Компенсацию по страховому случаю компании обязаны выплачивать в течение 30 дней.
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ЭкономикаРоссияЕвгений Уфимцев
 
 
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