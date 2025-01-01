https://ria.ru/20250101/rossiya-1992200404.html

В России ограничили срок пребывания иностранцев без виз

В России ограничили срок пребывания иностранцев без виз - РИА Новости, 01.01.2025

В России ограничили срок пребывания иностранцев без виз

Максимальный срок пребывания на территории России иностранцев, приехавших в страну в безвизовом порядке, с 1 января 2025 года не сможет превышать 90 дней в... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T00:56:00+03:00

2025-01-01T00:56:00+03:00

2025-01-01T06:05:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Максимальный срок пребывания на территории России иностранцев, приехавших в страну в безвизовом порядке, с 1 января 2025 года не сможет превышать 90 дней в течение одного года. Соответствующие поправки были внесены в августе прошлого года в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".Согласно документу, с 1 января максимальный срок пребывания в России иностранцев, приехавших в страну в безвизовом порядке, составит 90 дней в течение одного года.Ранее иностранцы, не имеющие долгосрочного правового статуса, могли находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток.Как поясняет МВД, эти условия не будут распространяться на иностранцев, которые приехали в Россию для получения образования, оформили патент, трудовые отношения с работодателем или имеют иной правовой статус.

https://ria.ru/20250101/rossiya-1992199168.html

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общество, россия