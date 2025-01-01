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В России ограничили срок пребывания иностранцев без виз - РИА Новости, 01.01.2025
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00:56 01.01.2025 (обновлено: 06:05 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/rossiya-1992200404.html
В России ограничили срок пребывания иностранцев без виз
В России ограничили срок пребывания иностранцев без виз - РИА Новости, 01.01.2025
В России ограничили срок пребывания иностранцев без виз
Максимальный срок пребывания на территории России иностранцев, приехавших в страну в безвизовом порядке, с 1 января 2025 года не сможет превышать 90 дней в... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T00:56:00+03:00
2025-01-01T06:05:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Максимальный срок пребывания на территории России иностранцев, приехавших в страну в безвизовом порядке, с 1 января 2025 года не сможет превышать 90 дней в течение одного года. Соответствующие поправки были внесены в августе прошлого года в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".Согласно документу, с 1 января максимальный срок пребывания в России иностранцев, приехавших в страну в безвизовом порядке, составит 90 дней в течение одного года.Ранее иностранцы, не имеющие долгосрочного правового статуса, могли находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток.Как поясняет МВД, эти условия не будут распространяться на иностранцев, которые приехали в Россию для получения образования, оформили патент, трудовые отношения с работодателем или имеют иной правовой статус.
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общество, россия
Общество, Россия
В России ограничили срок пребывания иностранцев без виз

Максимальный срок пребывания иностранцев в России не будет превышать 90 дней

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка документов у работников на строящемся объекте в Новосибирске
Проверка документов у работников на строящемся объекте в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка документов у работников на строящемся объекте в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Максимальный срок пребывания на территории России иностранцев, приехавших в страну в безвизовом порядке, с 1 января 2025 года не сможет превышать 90 дней в течение одного года. Соответствующие поправки были внесены в августе прошлого года в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Согласно документу, с 1 января максимальный срок пребывания в России иностранцев, приехавших в страну в безвизовом порядке, составит 90 дней в течение одного года.
Ранее иностранцы, не имеющие долгосрочного правового статуса, могли находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток.
Как поясняет МВД, эти условия не будут распространяться на иностранцев, которые приехали в Россию для получения образования, оформили патент, трудовые отношения с работодателем или имеют иной правовой статус.
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