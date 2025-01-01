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В России запустили эксперимент по онлайн-продаже льготных авиабилетов - РИА Новости, 01.01.2025
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00:54 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/rossiya-1992200238.html
В России запустили эксперимент по онлайн-продаже льготных авиабилетов
В России запустили эксперимент по онлайн-продаже льготных авиабилетов - РИА Новости, 01.01.2025
В России запустили эксперимент по онлайн-продаже льготных авиабилетов
Эксперимент по онлайн-продаже субсидированных авиабилетов льготникам запускается в России с 1 января 2025 года и продлится до 1 июля 2025 года. РИА Новости, 01.01.2025
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технологии
россия
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Эксперимент по онлайн-продаже субсидированных авиабилетов льготникам запускается в России с 1 января 2025 года и продлится до 1 июля 2025 года. Как сообщало правительство РФ, воспользоваться этой опцией смогут следующие категории льготников: молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. До запуска эксперимента билеты приобрести по специальному тарифу можно было только в кассах. Пояснялось, что в рамках эксперимента будут апробированы механизмы и технологии электронного подтверждения прав пассажира на билет по специальному тарифу. Для внедрения этой технологии создается специальный цифровой сервис, обеспечивающий проверку права пассажиров на льготные билеты в режиме реального времени. Отмечалось, что успешное проведение эксперимента позволит упростить процедуру покупки билетов для льготников и снизит время на проверку отчётности авиаперевозчиков, которая необходима для выделения им субсидий. В октябре министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщал, что только в 2024 году суммарный объем финансирования по программам субсидирования составил почти 25 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20241217/aeroflot-1989578006.html
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технологии, россия, роман старовойт
Технологии, Россия, Роман Старовойт
В России запустили эксперимент по онлайн-продаже льготных авиабилетов

В России стартовал эксперимент по онлайн-продаже льготных авиабилетов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Самолеты авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Эксперимент по онлайн-продаже субсидированных авиабилетов льготникам запускается в России с 1 января 2025 года и продлится до 1 июля 2025 года.
Как сообщало правительство РФ, воспользоваться этой опцией смогут следующие категории льготников: молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. До запуска эксперимента билеты приобрести по специальному тарифу можно было только в кассах.
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Пояснялось, что в рамках эксперимента будут апробированы механизмы и технологии электронного подтверждения прав пассажира на билет по специальному тарифу.
Для внедрения этой технологии создается специальный цифровой сервис, обеспечивающий проверку права пассажиров на льготные билеты в режиме реального времени.
Отмечалось, что успешное проведение эксперимента позволит упростить процедуру покупки билетов для льготников и снизит время на проверку отчётности авиаперевозчиков, которая необходима для выделения им субсидий.
В октябре министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщал, что только в 2024 году суммарный объем финансирования по программам субсидирования составил почти 25 миллиардов рублей.
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