https://ria.ru/20250101/rossiya-1992199168.html

В России ввели новые правила покупки сим-карт для иностранцев

В России ввели новые правила покупки сим-карт для иностранцев - РИА Новости, 01.01.2025

В России ввели новые правила покупки сим-карт для иностранцев

Иностранные граждане и лица без гражданства теперь смогут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи, а один человек сможет... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T00:17:00+03:00

2025-01-01T00:17:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Иностранные граждане и лица без гражданства теперь смогут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи, а один человек сможет зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт, включая корпоративные. Соответствующие нормы закона вступили в силу с 1 января. Так, согласно новым правилам, для заключения договора потребуется СНИЛС, учетная запись "Госуслуг" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. Для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука). Тем иностранцам, у кого уже есть сим-карты, нужно будет подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025 года. Если у иностранного гражданина свыше 10 сим-карт, ему нужно будет расторгнуть лишние договоры, в противном случае с июля 2025 года оказание услуг по всем номерам будет приостановлено. Оператор связи должен проверять наличие и достоверность сведений, направляя запрос в единую систему идентификации и аутентификации с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия до начала оказания услуг связи. В случае, если при проверке оператор связи обнаружит, что сведения отсутствуют или не являются достоверными, то он обязан не оказывать в отношении данного абонентского номера услуги связи.

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