https://ria.ru/20250101/rossijane-1992211168.html

Россиянам стало безразлично мнение о них за рубежом, заявила Захарова

Россиянам стало безразлично мнение о них за рубежом, заявила Захарова - РИА Новости, 01.01.2025

Россиянам стало безразлично мнение о них за рубежом, заявила Захарова

Россияне стали спокойно воспринимать любое мнение о себе за границей, будь оно русофобским или нет, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T09:01:00+03:00

2025-01-01T09:01:00+03:00

2025-01-01T09:01:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне стали спокойно воспринимать любое мнение о себе за границей, будь оно русофобским или нет, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В эфире радио Sputnik она указала на устоявшуюся важность для россиян мнения о них за границей. Захарова предположила, что это может быть связано с многочисленными нападениями на Россию, в связи с чем жители страны внимательно воспринимают реакцию на себя, пытаясь понять, агрессивная она в очередной раз или нет. Также интерес к заграничному восприятию себя может быть связан с популяризацией голландских, французских, немецких порядков, допустила она. "Но мне кажется, мы вот сейчас совершили какую-то потрясающую работу над самими собой, которая дала результаты. Нам стало все равно, что они там - русофобят или не русофобят. Любите? Прекрасно. Поздравляем вас. Наконец-то вы обрели гармонию и что-то поняли. Вас подбешиваем мы? Продолжаете беситься? Сочувствуем или не сочувствуем, потому что это уже переходит грани разумного", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20240816/kelin-1966527856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мария захарова, в мире