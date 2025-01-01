Россиянам стало безразлично мнение о них за рубежом, заявила Захарова
Захарова: россияне стали спокойно воспринимать любое мнение о себе за границей
© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне стали спокойно воспринимать любое мнение о себе за границей, будь оно русофобским или нет, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В эфире радио Sputnik она указала на устоявшуюся важность для россиян мнения о них за границей. Захарова предположила, что это может быть связано с многочисленными нападениями на Россию, в связи с чем жители страны внимательно воспринимают реакцию на себя, пытаясь понять, агрессивная она в очередной раз или нет. Также интерес к заграничному восприятию себя может быть связан с популяризацией голландских, французских, немецких порядков, допустила она.
"Но мне кажется, мы вот сейчас совершили какую-то потрясающую работу над самими собой, которая дала результаты. Нам стало все равно, что они там - русофобят или не русофобят. Любите? Прекрасно. Поздравляем вас. Наконец-то вы обрели гармонию и что-то поняли. Вас подбешиваем мы? Продолжаете беситься? Сочувствуем или не сочувствуем, потому что это уже переходит грани разумного", - сказала Захарова.
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