https://ria.ru/20250101/rossija-1992209113.html
Россияне начнут платить НДФЛ по пятиступенчатой шкале
Россияне начнут платить НДФЛ по пятиступенчатой шкале - РИА Новости, 01.01.2025
Россияне начнут платить НДФЛ по пятиступенчатой шкале
Расширенная прогрессия НДФЛ начинает действовать в РФ, и теперь россияне будут платить налоги по пятиступенчатой шкале, которая предполагает сохранение ставки в РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T08:13:00+03:00
2025-01-01T08:13:00+03:00
2025-01-01T08:13:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Расширенная прогрессия НДФЛ начинает действовать в РФ, и теперь россияне будут платить налоги по пятиступенчатой шкале, которая предполагает сохранение ставки в 13% для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а затем плавное ее повышение до максимальной в 22%, по которой будут платить самые богатые граждане страны. Правительство РФ в прошлом году приняло ряд крупных изменений в Налоговый кодекс, которые заработают с 2025 года. Пакет налоговых поправок готовил Минфин РФ с учетом предложений бизнеса и парламентариев, закон подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июля. Так, с 1 января 2025 года в России прогрессия НДФЛ становится пятиступенчатой. Существующая базовая ставка НДФЛ в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, ставка в 15% будет для части годового дохода выше 2,4 миллиона рублей и до 5 миллионов рублей включительно. Налогоплательщики, чей ежегодный доход составляет до 20 миллионов включительно, будут платить по ставке в 18%. Если заработок составляет до 50 миллионов рублей включительно, то заплатить надо будет по ставке в 20%. Доходы выше 50 миллионов будут облагаться по самой высокой ставке 22%. Градация НДФЛ была предложена именно такой, потому что запрос общества был на справедливость, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов. По расчетам Минфина, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения страны. Минфин РФ оценивал дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов. Все дополнительные средства, как неоднократно подчеркивали в министерстве финансов, пойдут на социальную сферу: увеличение выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями и так далее. В Минфине также подчеркивают, что российская налоговая система сохранит конкурентоспособность и оттока кадров за границу не будет. Кроме того, Силуанов заявлял, что люди не станут нарушать закон, чтобы уйти от уплаты налогов при введении прогрессивного НДФЛ.
https://ria.ru/20250101/izmeneniya-1991450330.html
https://ria.ru/20250101/nalog-1992202146.html
https://ria.ru/20241225/lgota-1991268435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Россияне начнут платить НДФЛ по пятиступенчатой шкале
Россияне с 2025 года начнут платить НДФЛ по пятиступенчатой шкале
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Расширенная прогрессия НДФЛ начинает действовать в РФ, и теперь россияне будут платить налоги по пятиступенчатой шкале, которая предполагает сохранение ставки в 13% для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а затем плавное ее повышение до максимальной в 22%, по которой будут платить самые богатые граждане страны.
Правительство РФ
в прошлом году приняло ряд крупных изменений в Налоговый кодекс, которые заработают с 2025 года. Пакет налоговых поправок готовил Минфин РФ с учетом предложений бизнеса и парламентариев, закон подписан президентом России Владимиром Путиным
12 июля.
Так, с 1 января 2025 года в России прогрессия НДФЛ становится пятиступенчатой. Существующая базовая ставка НДФЛ в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, ставка в 15% будет для части годового дохода выше 2,4 миллиона рублей и до 5 миллионов рублей включительно. Налогоплательщики, чей ежегодный доход составляет до 20 миллионов включительно, будут платить по ставке в 18%. Если заработок составляет до 50 миллионов рублей включительно, то заплатить надо будет по ставке в 20%. Доходы выше 50 миллионов будут облагаться по самой высокой ставке 22%.
Градация НДФЛ была предложена именно такой, потому что запрос общества был на справедливость, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов
. По расчетам Минфина
, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - увеличение ставки может затронуть только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения страны.
Минфин РФ оценивал дополнительные доходы бюджетной системы РФ от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году, из них 533 миллиарда рублей от расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов.
Все дополнительные средства, как неоднократно подчеркивали в министерстве финансов, пойдут на социальную сферу: увеличение выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями и так далее.
В Минфине также подчеркивают, что российская налоговая система сохранит конкурентоспособность и оттока кадров за границу не будет. Кроме того, Силуанов заявлял, что люди не станут нарушать закон, чтобы уйти от уплаты налогов при введении прогрессивного НДФЛ.