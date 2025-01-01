https://ria.ru/20250101/robot-1992242201.html

Командир отряда "Запад" оценил перспективы появления роботов на войне

Командир отряда "Запад" оценил перспективы появления роботов на войне - РИА Новости, 01.01.2025

Командир отряда "Запад" оценил перспективы появления роботов на войне

Человекоподобный робот не сможет заменить бойцов в зоне военных действий, считает командир разведывательного отделения одного из отрядов группировки ВС РФ... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T16:11:00+03:00

2025-01-01T16:11:00+03:00

2025-01-01T16:11:00+03:00

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 янв - РИА Новости. Человекоподобный робот не сможет заменить бойцов в зоне военных действий, считает командир разведывательного отделения одного из отрядов группировки ВС РФ "Запад" с позывным "Вини". "Я думаю нет, не сможет заменить - и по выявлению целей, дополнительных огневых позиций, которые есть у противника. Ну и в целом, робот не сможет заменить штурмовика", - сказал боец РИА Новости, комментируя перспективы появления человекоподобных роботов на войне. "Вини" уточнил, что роботы не могут заменить человека в условиях боевых действий, но могут сделать и делают работу бойцов более эффективной, например, при разминировании, разведке, доставке провизии, что позволяет сохранить жизни бойцов. "Если очень хороший опорник (опорный пункт ВСУ – ред.), пока дроны не отработают, человек не идет", - сказал командир агентству.

https://ria.ru/20241230/mir-1986908082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, вооруженные силы рф, россия, безопасность