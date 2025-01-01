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Командир отряда "Запад" оценил перспективы появления роботов на войне
Командир отряда "Запад" оценил перспективы появления роботов на войне - РИА Новости, 01.01.2025
Командир отряда "Запад" оценил перспективы появления роботов на войне
Человекоподобный робот не сможет заменить бойцов в зоне военных действий, считает командир разведывательного отделения одного из отрядов группировки ВС РФ... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:11:00+03:00
2025-01-01T16:11:00+03:00
2025-01-01T16:11:00+03:00
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 янв - РИА Новости. Человекоподобный робот не сможет заменить бойцов в зоне военных действий, считает командир разведывательного отделения одного из отрядов группировки ВС РФ "Запад" с позывным "Вини". "Я думаю нет, не сможет заменить - и по выявлению целей, дополнительных огневых позиций, которые есть у противника. Ну и в целом, робот не сможет заменить штурмовика", - сказал боец РИА Новости, комментируя перспективы появления человекоподобных роботов на войне. "Вини" уточнил, что роботы не могут заменить человека в условиях боевых действий, но могут сделать и делают работу бойцов более эффективной, например, при разминировании, разведке, доставке провизии, что позволяет сохранить жизни бойцов. "Если очень хороший опорник (опорный пункт ВСУ – ред.), пока дроны не отработают, человек не идет", - сказал командир агентству.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Командир отряда "Запад" оценил перспективы появления роботов на войне
Боец "Запада" считает, что человекоподобный робот не сможет заменить штурмовиков