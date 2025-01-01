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Командир отряда "Запад" оценил перспективы появления роботов на войне - РИА Новости, 01.01.2025
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16:11 01.01.2025
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Командир отряда "Запад" оценил перспективы появления роботов на войне
Командир отряда "Запад" оценил перспективы появления роботов на войне - РИА Новости, 01.01.2025
Командир отряда "Запад" оценил перспективы появления роботов на войне
Человекоподобный робот не сможет заменить бойцов в зоне военных действий, считает командир разведывательного отделения одного из отрядов группировки ВС РФ... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:11:00+03:00
2025-01-01T16:11:00+03:00
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технологии
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 янв - РИА Новости. Человекоподобный робот не сможет заменить бойцов в зоне военных действий, считает командир разведывательного отделения одного из отрядов группировки ВС РФ "Запад" с позывным "Вини". "Я думаю нет, не сможет заменить - и по выявлению целей, дополнительных огневых позиций, которые есть у противника. Ну и в целом, робот не сможет заменить штурмовика", - сказал боец РИА Новости, комментируя перспективы появления человекоподобных роботов на войне. "Вини" уточнил, что роботы не могут заменить человека в условиях боевых действий, но могут сделать и делают работу бойцов более эффективной, например, при разминировании, разведке, доставке провизии, что позволяет сохранить жизни бойцов. "Если очень хороший опорник (опорный пункт ВСУ – ред.), пока дроны не отработают, человек не идет", - сказал командир агентству.
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Специальная военная операция на Украине, Технологии, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Командир отряда "Запад" оценил перспективы появления роботов на войне

Боец "Запада" считает, что человекоподобный робот не сможет заменить штурмовиков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 янв - РИА Новости. Человекоподобный робот не сможет заменить бойцов в зоне военных действий, считает командир разведывательного отделения одного из отрядов группировки ВС РФ "Запад" с позывным "Вини".
«
"Я думаю нет, не сможет заменить - и по выявлению целей, дополнительных огневых позиций, которые есть у противника. Ну и в целом, робот не сможет заменить штурмовика", - сказал боец РИА Новости, комментируя перспективы появления человекоподобных роботов на войне.
"Вини" уточнил, что роботы не могут заменить человека в условиях боевых действий, но могут сделать и делают работу бойцов более эффективной, например, при разминировании, разведке, доставке провизии, что позволяет сохранить жизни бойцов.
"Если очень хороший опорник (опорный пункт ВСУ – ред.), пока дроны не отработают, человек не идет", - сказал командир агентству.
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