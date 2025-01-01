https://ria.ru/20250101/putin-1992263602.html

Путин дал поручения по переводу некоторых видов бизнеса на уведомления

Путин дал поручения по переводу некоторых видов бизнеса на уведомления - РИА Новости, 01.01.2025

Путин дал поручения по переводу некоторых видов бизнеса на уведомления

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 апреля представить предложения о переходе на уведомления вместо получения разрешений и лицензий по... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T20:02:00+03:00

2025-01-01T20:02:00+03:00

2025-01-01T20:02:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 апреля представить предложения о переходе на уведомления вместо получения разрешений и лицензий по некоторым видам предпринимательской деятельности. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 11 декабря. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации представить предложения... по переходу к предоставлению уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности вместо получения разрешений (лицензий), исходя из необходимости снижения издержек предпринимателей и стимулирования экономического развития. Срок – 1 апреля 2025 года", - указано в документе. Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240401/ekonomika-1937078373.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин