https://ria.ru/20250101/putin-1992263602.html
Путин дал поручения по переводу некоторых видов бизнеса на уведомления
Путин дал поручения по переводу некоторых видов бизнеса на уведомления - РИА Новости, 01.01.2025
Путин дал поручения по переводу некоторых видов бизнеса на уведомления
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 апреля представить предложения о переходе на уведомления вместо получения разрешений и лицензий по... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T20:02:00+03:00
2025-01-01T20:02:00+03:00
2025-01-01T20:02:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 апреля представить предложения о переходе на уведомления вместо получения разрешений и лицензий по некоторым видам предпринимательской деятельности. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 11 декабря. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации представить предложения... по переходу к предоставлению уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности вместо получения разрешений (лицензий), исходя из необходимости снижения издержек предпринимателей и стимулирования экономического развития. Срок – 1 апреля 2025 года", - указано в документе. Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240401/ekonomika-1937078373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин дал поручения по переводу некоторых видов бизнеса на уведомления
Путин поручил Мишустину продумать перевод некоторых видов бизнеса на уведомления