https://ria.ru/20250101/putin-1992260824.html

Путин поручил поддержать иностранцев, изучающих русский язык

Путин поручил поддержать иностранцев, изучающих русский язык - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил поддержать иностранцев, изучающих русский язык

Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по поддержке иностранцев, которые изучают русский язык, в том числе предусмотреть для... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T19:15:00+03:00

2025-01-01T19:15:00+03:00

2025-01-01T19:15:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по поддержке иностранцев, которые изучают русский язык, в том числе предусмотреть для них проведение стажировок в России. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. "Обеспечить расширение практики предоставления иностранным специалистам дополнительного профессионального образования в области педагогики и филологии по таким профилям подготовки, как русский язык и литература, в том числе предусмотрев для них проведение стажировок в Российской Федерации", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 июня 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, глава государства поручил представить предложения о дополнительных мерах поддержки в виде стипендий и премий для иностранных преподавателей русского языка и русской литературы, которые занимаются преподаванием за границей, и об учреждении стипендии имени Л. А. Вербицкой для иностранных граждан, обучающихся в российских вузах по направлениям "педагогика" и "филология" по таким профилям подготовки, как русский язык и литература.

https://ria.ru/20250101/putin-1992252231.html

https://ria.ru/20250101/putin-1992249952.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин