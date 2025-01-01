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Путин поручил поддержать иностранцев, изучающих русский язык - РИА Новости, 01.01.2025
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19:15 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/putin-1992260824.html
Путин поручил поддержать иностранцев, изучающих русский язык
Путин поручил поддержать иностранцев, изучающих русский язык - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил поддержать иностранцев, изучающих русский язык
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по поддержке иностранцев, которые изучают русский язык, в том числе предусмотреть для... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T19:15:00+03:00
2025-01-01T19:15:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по поддержке иностранцев, которые изучают русский язык, в том числе предусмотреть для них проведение стажировок в России. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. "Обеспечить расширение практики предоставления иностранным специалистам дополнительного профессионального образования в области педагогики и филологии по таким профилям подготовки, как русский язык и литература, в том числе предусмотрев для них проведение стажировок в Российской Федерации", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 июня 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, глава государства поручил представить предложения о дополнительных мерах поддержки в виде стипендий и премий для иностранных преподавателей русского языка и русской литературы, которые занимаются преподаванием за границей, и об учреждении стипендии имени Л. А. Вербицкой для иностранных граждан, обучающихся в российских вузах по направлениям "педагогика" и "филология" по таким профилям подготовки, как русский язык и литература.
https://ria.ru/20250101/putin-1992252231.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил поддержать иностранцев, изучающих русский язык

Путин поручил предусмотреть стажировки для иностранцев, изучающих русский язык

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по поддержке иностранцев, которые изучают русский язык, в том числе предусмотреть для них проведение стажировок в России.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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"Обеспечить расширение практики предоставления иностранным специалистам дополнительного профессионального образования в области педагогики и филологии по таким профилям подготовки, как русский язык и литература, в том числе предусмотрев для них проведение стажировок в Российской Федерации", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения - 1 июня 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, глава государства поручил представить предложения о дополнительных мерах поддержки в виде стипендий и премий для иностранных преподавателей русского языка и русской литературы, которые занимаются преподаванием за границей, и об учреждении стипендии имени Л. А. Вербицкой для иностранных граждан, обучающихся в российских вузах по направлениям "педагогика" и "филология" по таким профилям подготовки, как русский язык и литература.
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