Путин поручил поддержать иностранцев, изучающих русский язык
Путин поручил предусмотреть стажировки для иностранцев, изучающих русский язык
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по поддержке иностранцев, которые изучают русский язык, в том числе предусмотреть для них проведение стажировок в России.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля.
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"Обеспечить расширение практики предоставления иностранным специалистам дополнительного профессионального образования в области педагогики и филологии по таким профилям подготовки, как русский язык и литература, в том числе предусмотрев для них проведение стажировок в Российской Федерации", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения - 1 июня 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, глава государства поручил представить предложения о дополнительных мерах поддержки в виде стипендий и премий для иностранных преподавателей русского языка и русской литературы, которые занимаются преподаванием за границей, и об учреждении стипендии имени Л. А. Вербицкой для иностранных граждан, обучающихся в российских вузах по направлениям "педагогика" и "филология" по таким профилям подготовки, как русский язык и литература.