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Путин поручил разработать меры по выявлению лучших библиотечных практик - РИА Новости, 01.01.2025
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19:15 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/putin-1992260665.html
Путин поручил разработать меры по выявлению лучших библиотечных практик
Путин поручил разработать меры по выявлению лучших библиотечных практик - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил разработать меры по выявлению лучших библиотечных практик
Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ до 1 мая подготовить предложения по организации и проведению мероприятий, направленных на выявление... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T19:15:00+03:00
2025-01-01T19:15:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ до 1 мая подготовить предложения по организации и проведению мероприятий, направленных на выявление лучших библиотечных практик, говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля. "Подготовить при участии Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание"" и представить предложения по организации и проведению мероприятий, направленных на выявление лучших библиотечных практик", - говорится в документе. Речь, помимо прочего, идет о Всероссийском конкурсе "Самая читающая школа России", Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший школьный педагог-библиотекарь России", Всероссийском ежегодном форуме школьных библиотекарей. Срок исполнения поручения - 1 мая 2025 года.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил разработать меры по выявлению лучших библиотечных практик

Путин поручил подготовить предложения по выявлению лучших библиотечных практик

© iStock.com / skynesherСтуденты в библиотеке
Студенты в библиотеке - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© iStock.com / skynesher
Студенты в библиотеке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ до 1 мая подготовить предложения по организации и проведению мероприятий, направленных на выявление лучших библиотечных практик, говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.
«
"Подготовить при участии Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание"" и представить предложения по организации и проведению мероприятий, направленных на выявление лучших библиотечных практик", - говорится в документе.
Речь, помимо прочего, идет о Всероссийском конкурсе "Самая читающая школа России", Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший школьный педагог-библиотекарь России",
Всероссийском ежегодном форуме школьных библиотекарей.
Срок исполнения поручения - 1 мая 2025 года.
Посетительница в библиотеке - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Путин дал поручения по обновлению фондов школьных библиотек
Вчера, 16:34
 
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