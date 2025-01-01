https://ria.ru/20250101/putin-1992260665.html

Путин поручил разработать меры по выявлению лучших библиотечных практик

Путин поручил разработать меры по выявлению лучших библиотечных практик - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил разработать меры по выявлению лучших библиотечных практик

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ до 1 мая подготовить предложения по организации и проведению мероприятий, направленных на выявление... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T19:15:00+03:00

2025-01-01T19:15:00+03:00

2025-01-01T19:15:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ до 1 мая подготовить предложения по организации и проведению мероприятий, направленных на выявление лучших библиотечных практик, говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля. "Подготовить при участии Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание"" и представить предложения по организации и проведению мероприятий, направленных на выявление лучших библиотечных практик", - говорится в документе. Речь, помимо прочего, идет о Всероссийском конкурсе "Самая читающая школа России", Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший школьный педагог-библиотекарь России", Всероссийском ежегодном форуме школьных библиотекарей. Срок исполнения поручения - 1 мая 2025 года.

https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992245434.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин