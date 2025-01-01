https://ria.ru/20250101/putin-1992256211.html
Путин дал Госдуме поручения по законопроекту о языках народов России
Путин дал Госдуме поручения по законопроекту о языках народов России - РИА Новости, 01.01.2025
Путин дал Госдуме поручения по законопроекту о языках народов России
Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая внести в Госдуму проект закона "О языках народов Российской Федерации", предусмотрев создание государственного... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T18:15:00+03:00
2025-01-01T18:15:00+03:00
2025-01-01T18:15:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая внести в Госдуму проект закона "О языках народов Российской Федерации", предусмотрев создание государственного реестра таких языков. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое состоялось 5 ноября 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента РФ обеспечить... разработку и внесение в Государственную думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона "О языках народов Российской Федерации", предусмотрев в нем в том числе: создание и ведение государственного реестра языков народов РФ; систематизацию (разграничение) статусов таких языков", - указано в перечне поручений. Кроме того, в законопроекте должна быть предусмотрена взаимосвязь между законодательством о языках народов РФ и законодательством о государственном языке РФ, следует из документа. Срок исполнения этого поручения – 1 мая 2025 года.
https://ria.ru/20250101/putin-1992252231.html
https://ria.ru/20250101/meropriyatiya-1992246228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин дал Госдуме поручения по законопроекту о языках народов России
Путин поручил до 1 мая внести в Госдуму проект закона "О языках народов России"