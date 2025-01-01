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Путин поручил представить предложения по подготовке ИТ-специалистов - РИА Новости, 01.01.2025
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17:45 01.01.2025 (обновлено: 17:46 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/putin-1992253564.html
Путин поручил представить предложения по подготовке ИТ-специалистов
Путин поручил представить предложения по подготовке ИТ-специалистов - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил представить предложения по подготовке ИТ-специалистов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 марта представить предложения по участию получающих государственную поддержку ИТ-компаний в подготовке... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:45:00+03:00
2025-01-01T17:46:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 марта представить предложения по участию получающих государственную поддержку ИТ-компаний в подготовке кадров в этой области. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 декабря 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации представить предложения: по обеспечению участия организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и получающих государственную поддержку, в подготовке в российских образовательных организациях высшего образования кадров по специальностям в указанной области, определив формы такого участия", - говорится в документе. Срок – 15 марта 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил представить предложения по подготовке ИТ-специалистов

Путин поручил представить предложения по участию ИТ-компаний в подготовке кадров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 марта представить предложения по участию получающих государственную поддержку ИТ-компаний в подготовке кадров в этой области.
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 декабря 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации представить предложения: по обеспечению участия организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и получающих государственную поддержку, в подготовке в российских образовательных организациях высшего образования кадров по специальностям в указанной области, определив формы такого участия", - говорится в документе.
Срок – 15 марта 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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