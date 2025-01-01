https://ria.ru/20250101/putin-1992253564.html

Путин поручил представить предложения по подготовке ИТ-специалистов

Путин поручил представить предложения по подготовке ИТ-специалистов - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил представить предложения по подготовке ИТ-специалистов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 марта представить предложения по участию получающих государственную поддержку ИТ-компаний в подготовке... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T17:45:00+03:00

2025-01-01T17:45:00+03:00

2025-01-01T17:46:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 марта представить предложения по участию получающих государственную поддержку ИТ-компаний в подготовке кадров в этой области. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 декабря 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации представить предложения: по обеспечению участия организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и получающих государственную поддержку, в подготовке в российских образовательных организациях высшего образования кадров по специальностям в указанной области, определив формы такого участия", - говорится в документе. Срок – 15 марта 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20241202/bulgakov-1985736185.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин