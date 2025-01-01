https://ria.ru/20250101/putin-1992253564.html
Путин поручил представить предложения по подготовке ИТ-специалистов
Путин поручил представить предложения по подготовке ИТ-специалистов - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил представить предложения по подготовке ИТ-специалистов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 марта представить предложения по участию получающих государственную поддержку ИТ-компаний в подготовке... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:45:00+03:00
2025-01-01T17:45:00+03:00
2025-01-01T17:46:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 марта представить предложения по участию получающих государственную поддержку ИТ-компаний в подготовке кадров в этой области. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 декабря 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации представить предложения: по обеспечению участия организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и получающих государственную поддержку, в подготовке в российских образовательных организациях высшего образования кадров по специальностям в указанной области, определив формы такого участия", - говорится в документе. Срок – 15 марта 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20241202/bulgakov-1985736185.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил представить предложения по подготовке ИТ-специалистов
Путин поручил представить предложения по участию ИТ-компаний в подготовке кадров