https://ria.ru/20250101/putin-1992253373.html
Правительство подготовит предложения по методологии преподавания русского
Правительство подготовит предложения по методологии преподавания русского - РИА Новости, 01.01.2025
Правительство подготовит предложения по методологии преподавания русского
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию единой методологии преподавания русского языка и литературы. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:43:00+03:00
2025-01-01T17:43:00+03:00
2025-01-01T17:43:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию единой методологии преподавания русского языка и литературы. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 5 ноября 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Советом при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ представить предложения по созданию единой сбалансированной (взаимосвязанной) методологии преподавания русского языка и литературы при реализации основных общеобразовательных и профессиональных образовательных программ", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 1 мая 2025 года.
https://ria.ru/20250101/putin-1992249149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Правительство подготовит предложения по методологии преподавания русского
Путин поручил представить предложения по методологии преподавания русского