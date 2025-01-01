https://ria.ru/20250101/putin-1992253373.html

Правительство подготовит предложения по методологии преподавания русского

Правительство подготовит предложения по методологии преподавания русского - РИА Новости, 01.01.2025

Правительство подготовит предложения по методологии преподавания русского

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию единой методологии преподавания русского языка и литературы. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T17:43:00+03:00

2025-01-01T17:43:00+03:00

2025-01-01T17:43:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49900/76/499007685_0:84:2791:1653_1920x0_80_0_0_75bf8d3e55e2a926333b1da901f30812.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию единой методологии преподавания русского языка и литературы. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 5 ноября 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Советом при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ представить предложения по созданию единой сбалансированной (взаимосвязанной) методологии преподавания русского языка и литературы при реализации основных общеобразовательных и профессиональных образовательных программ", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 1 мая 2025 года.

https://ria.ru/20250101/putin-1992249149.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин