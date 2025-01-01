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Правительство подготовит предложения по методологии преподавания русского - РИА Новости, 01.01.2025
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17:43 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/putin-1992253373.html
Правительство подготовит предложения по методологии преподавания русского
Правительство подготовит предложения по методологии преподавания русского - РИА Новости, 01.01.2025
Правительство подготовит предложения по методологии преподавания русского
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию единой методологии преподавания русского языка и литературы. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:43:00+03:00
2025-01-01T17:43:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию единой методологии преподавания русского языка и литературы. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 5 ноября 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Советом при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ представить предложения по созданию единой сбалансированной (взаимосвязанной) методологии преподавания русского языка и литературы при реализации основных общеобразовательных и профессиональных образовательных программ", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 1 мая 2025 года.
https://ria.ru/20250101/putin-1992249149.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Правительство подготовит предложения по методологии преподавания русского

Путин поручил представить предложения по методологии преподавания русского

© РИА Новости / Илья ПиталевОбучение мигрантов русскому языку
Обучение мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Обучение мигрантов русскому языку. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию единой методологии преподавания русского языка и литературы.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 5 ноября 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Советом при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ представить предложения по созданию единой сбалансированной (взаимосвязанной) методологии преподавания русского языка и литературы при реализации основных общеобразовательных и профессиональных образовательных программ", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – 1 мая 2025 года.
Библиотека - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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