https://ria.ru/20250101/putin-1992252231.html

Путин поручил ускорить доработку проекта о защите русского языка

Путин поручил ускорить доработку проекта о защите русского языка - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил ускорить доработку проекта о защите русского языка

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта о защите русского языка, обеспечив его доработку ко второму чтению. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T17:38:00+03:00

2025-01-01T17:38:00+03:00

2025-01-01T17:38:00+03:00

общество

россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964188941_0:0:3166:1782_1920x0_80_0_0_0af3c6a2ca30b9df6b664a3e65d1a3c2.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта о защите русского языка, обеспечив его доработку ко второму чтению. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое состоялось 5 ноября 2024 года, документ опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального закона № 468229–8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", обеспечив его доработку ко второму чтению", - говорится в перечне поручений. Доклад необходимо представить до 1 марта 2025 года. Ответственным назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин. Проект федерального закона направлен на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. Предлагается, чтобы информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) предоставлялась на русском языке, исключая слова вроде "sale" или "shop", и перевод на другие языки допускается только при соблюдении равнозначности содержания и оформления. Кроме того, законопроектом предлагается внесение изменений в ряд нормативных актов, включая закон "О рекламе", "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс, что позволит запретить присвоение иностранно звучащих названий жилым комплексам и микрорайонам, а также предлагается уточнить использование русского языка в СМИ, исключив лексические ошибки и нецензурные выражения.

https://ria.ru/20250101/politika-1992243540.html

https://ria.ru/20250101/russkiy-1992243696.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф