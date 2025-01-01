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Путин поручил ускорить доработку проекта о защите русского языка - РИА Новости, 01.01.2025
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17:38 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/putin-1992252231.html
Путин поручил ускорить доработку проекта о защите русского языка
Путин поручил ускорить доработку проекта о защите русского языка - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил ускорить доработку проекта о защите русского языка
Президент России Владимир Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта о защите русского языка, обеспечив его доработку ко второму чтению. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:38:00+03:00
2025-01-01T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта о защите русского языка, обеспечив его доработку ко второму чтению. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое состоялось 5 ноября 2024 года, документ опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального закона № 468229–8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", обеспечив его доработку ко второму чтению", - говорится в перечне поручений. Доклад необходимо представить до 1 марта 2025 года. Ответственным назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин. Проект федерального закона направлен на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. Предлагается, чтобы информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) предоставлялась на русском языке, исключая слова вроде "sale" или "shop", и перевод на другие языки допускается только при соблюдении равнозначности содержания и оформления. Кроме того, законопроектом предлагается внесение изменений в ряд нормативных актов, включая закон "О рекламе", "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс, что позволит запретить присвоение иностранно звучащих названий жилым комплексам и микрорайонам, а также предлагается уточнить использование русского языка в СМИ, исключив лексические ошибки и нецензурные выражения.
https://ria.ru/20250101/politika-1992243540.html
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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин поручил ускорить доработку проекта о защите русского языка

Путин поручил ГД ускорить доработку закона о защите русского языка ко II чтению

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта о защите русского языка, обеспечив его доработку ко второму чтению.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое состоялось 5 ноября 2024 года, документ опубликован на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Путин поручил разработать проект основ языковой политики
Вчера, 16:22
«
"Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального закона № 468229–8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", обеспечив его доработку ко второму чтению", - говорится в перечне поручений.
Доклад необходимо представить до 1 марта 2025 года. Ответственным назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Проект федерального закона направлен на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. Предлагается, чтобы информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) предоставлялась на русском языке, исключая слова вроде "sale" или "shop", и перевод на другие языки допускается только при соблюдении равнозначности содержания и оформления.
Кроме того, законопроектом предлагается внесение изменений в ряд нормативных актов, включая закон "О рекламе", "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс, что позволит запретить присвоение иностранно звучащих названий жилым комплексам и микрорайонам, а также предлагается уточнить использование русского языка в СМИ, исключив лексические ошибки и нецензурные выражения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Путин дал поручения по продвижению русского языка за рубежом
Вчера, 16:25
 
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