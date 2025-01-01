https://ria.ru/20250101/putin-1992251629.html
Путин предложил провести конкурс производителей игрушек
Путин предложил провести конкурс производителей игрушек - РИА Новости, 01.01.2025
Путин предложил провести конкурс производителей игрушек
Президент РФ Владимир Путин предложил провести Всероссийский конкурс производителей отечественных игр и игрушек, соответствующее поручение опубликовано на сайте РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:30:00+03:00
2025-01-01T17:30:00+03:00
2025-01-01T17:30:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил провести Всероссийский конкурс производителей отечественных игр и игрушек, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" совместно с Администрацией президента Российской Федерации... при участии Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" провести Всероссийский конкурс создателей и производителей отечественных игр и игрушек "Родная игрушка"", - говорится в документе. Доклад об исполнении поручения необходимо сделать до 1 октября.
https://ria.ru/20241225/alikhanov-1991130026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин предложил провести конкурс производителей игрушек
Путин предложил провести Всероссийский конкурс производителей игр и игрушек