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Путин предложил провести конкурс производителей игрушек - РИА Новости, 01.01.2025
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17:30 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/putin-1992251629.html
Путин предложил провести конкурс производителей игрушек
Путин предложил провести конкурс производителей игрушек - РИА Новости, 01.01.2025
Путин предложил провести конкурс производителей игрушек
Президент РФ Владимир Путин предложил провести Всероссийский конкурс производителей отечественных игр и игрушек, соответствующее поручение опубликовано на сайте РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:30:00+03:00
2025-01-01T17:30:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил провести Всероссийский конкурс производителей отечественных игр и игрушек, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" совместно с Администрацией президента Российской Федерации... при участии Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" провести Всероссийский конкурс создателей и производителей отечественных игр и игрушек "Родная игрушка"", - говорится в документе. Доклад об исполнении поручения необходимо сделать до 1 октября.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин предложил провести конкурс производителей игрушек

Путин предложил провести Всероссийский конкурс производителей игр и игрушек

© Fotolia / vetre Детские игрушки
Детские игрушки - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Fotolia / vetre
Детские игрушки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил провести Всероссийский конкурс производителей отечественных игр и игрушек, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Рекомендовать Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" совместно с Администрацией президента Российской Федерации... при участии Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" провести Всероссийский конкурс создателей и производителей отечественных игр и игрушек "Родная игрушка"", - говорится в документе.
Доклад об исполнении поручения необходимо сделать до 1 октября.
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